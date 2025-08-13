Ive debiutas – singlas „Gone“: kartais reikia „išsiverkti“ per dainą, kad paleistum savo istoriją

„Gone“ gimė gyvenimo etape, kai jaučiausi įstrigusi. Tai daina apie praradimą ir ilgesį. Rašydama ją išliejau daug ašarų, bet kartu atsirado ir labai jautrus, emocionalus kūrinys. Dabar esu laiminga, kad jis gimė“, – sako Ivè-Iveta Dargužė.
Ji viliasi, kad jos muzika taps terapija tiems, kurie pasiklydo savo jausmuose. „Kartais mums visiems reikia gerai „išsiverkti“ per kažkieno dainą, kad paleistume savo istoriją“, – priduria ji.
Ivè – vardas, lydintis ją nuo vaikystės: taip ją vadino artimiausi žmonės. Į muziką ji atėjo iš medicininės chemijos pasaulio. Dabar jos laboratorija – pianinas, balsas ir įrašų studija.
Vokalą Ivè tobulina pas operos solistę Jomantę Šležaitę-Paukštę, o kūrinius prodiusuoja kartu su džiazo kompozitoriumi ir saksofonininku Simonu Šipavičiumi. „Simonas labai greitai pajaučia nuotaiką ir padeda dainoms suskambėti taip, kaip jaučiu viduje“, – sako ji.
„Iš pradžių galvojau, kad tai ne visai mano teritorija – juk dažniausiai dirbu su elektronine, džiazo ar eksperimentine muzika. Bet išgirdęs „Gone“ juodraštį iškart pamačiau, kokį garsyną galėčiau pasiūlyti jos idėjoms. Į procesą įnešiau šiek tiek „keistos velniavos“, o Iveta visada aiškiai pasakydavo, kas jai tinka, o kas ne“, – prisimena S. Šipavičius.
O Ivè šį momentą atsimena itin jautriai: „Pilnomis baimės akimis atsisėdau prie pianino ir sudainavau savo pirmąją dainą. Koks palengvėjimas buvo pamatyti, kad ji jam tikrai patiko. Nuo to ir prasidėjo mūsų bendras kelias.“
Atlikėja ilgus metus rašė mintis, tekstus, melodijas – tyliai išgyveno gyvenimo etapus per muziką. „Kiekviena daina man buvo tarsi terapija, gydanti, kai viduje ir aplink viskas byrėjo. Noriu, kad jos gyventų nebe tik mano galvoje, bet ir klausytojų širdyse.“
Įkvėpimą Ivè dažniausiai randa dainose, kurios paliečia giliai ir palieka pėdsaką – alternatyvioje popmuzikoje, subtiliuose elektronikos atspalviuose ar pianinu grįstuose kūriniuose su širdį veriančiu vokalu. Jai artimi atlikėjai – Adele, Birdy, „Coldplay“, „Florence + The Machine“, Lana Del Rey.
„Mano kūrybos procesas labai asmeniškas. Dažniausiai viskas prasideda nuo manęs ir pianino – vakaro ramybėje, tylioje erdvėje, kur mintys ima tekėti. Dažnai įkvėpimo ieškau prie jūros – tai vieta, kur širdis randa ramybę, o mintys nugula į užrašus“, – sako Ivè.
Šiuo metu ji įrašinėja naujus kūrinius ir netrukus ketina jais pasidalinti. Metų pabaigoje planuojamas pirmasis susitikimas su publika. „Kadangi esu kilusi iš Biržų, būtent ten norėčiau pradėti – atiduoti duoklę mylimam kraštui ir žmonėms. Svajoju apie gyvus akustinius pasirodymus – be pompastikos, tik su muzika, artumu ir tikrumu.“