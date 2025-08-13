Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
ŽmonėsMuzika

Muzika užliejo pajūrį – prasidėjo Palangos parko festivalis

2025 m. rugpjūčio 13 d. 15:11
Palangos parko festivalis vakar pradėjo ketvirtąjį sezoną. Po žvaigždėtu rugpjūčio dangumi, lydint jūros ošimui, Gintaro muziejaus terasa prisipildė klasikinės operos akordų. Žolinių savaitę klausytojų laukia melomaniški vakarai su ryškiais Lietuvos muzikos vardais, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (8)
„Tai, jog festivalį lydi gero oro malonė ir susitikti šioje nuostabioje vietoje tampa tradicija, kurią palaiko Palangos gyventojai ir miesto svečiai, suteikia šiam renginiui ypatingo žavesio“, – sako festivalio organizatoriai.
Šiandien, rugpjūčio 13-ąją, antrąjį festivalio vakarą, lankytojų laukia akustinis FC Baseball pasirodymas, pripildytas paslaptingos jūros ramybės ir šelmiško intymumo. „Išėjus į sceną su akustine gitara, viskas atrodo labiau kaip išpažintis“, – sako atlikėjas. Tai ypatinga proga patirti muziką be šurmulio – po žvaigždėtu vasaros dangumi.
Rugpjūčio 14-ąją pasirodys dar niekur viešai negirdėtas Free Finga trio – vienas ryškiausių šiuolaikinės muzikos kūrėjų Tomas Narkevičius kartu su kviestiniais muzikantais pristatys vasarišką programą, kurioje miesto hitai suskambės jautriai ir intymiai.
Rugpjūčio 15-ąją scenoje skambės hipnotizuojantis Alinos Orlovos balsas – ir visų pamiltos dainos, ir kūriniai iš laukiamo naujo albumo, atliekami kartu su būgnininku Adu Gecevičiumi ir gitaristu Pauliumi Vašku.
Festivalį rugpjūčio 16-ąją užbaigs Monikos Liu akustinis koncertas su pianistu Motiejumi Bazaru – intymus, emociškai gilus pasirodymas, tapsiantis magišku vasaros pabaigos akordu.
Festivalis turi reprezentacinio Palangos miesto renginio statusą, o per kelerius metus čia koncertavo „The Tiger Lillies“, Andrius Mamontovas, Gabrielė Vilkickytė, Martynas Levickis, Edgaras Montvidas, Petras Geniušas ir kiti talentingi kūrėjai.
PalangaPalangos gintaro muziejusKoncertas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.