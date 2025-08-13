Muzika užliejo pajūrį – prasidėjo Palangos parko festivalis

„Tai, jog festivalį lydi gero oro malonė ir susitikti šioje nuostabioje vietoje tampa tradicija, kurią palaiko Palangos gyventojai ir miesto svečiai, suteikia šiam renginiui ypatingo žavesio“, – sako festivalio organizatoriai.
Šiandien, rugpjūčio 13-ąją, antrąjį festivalio vakarą, lankytojų laukia akustinis FC Baseball pasirodymas, pripildytas paslaptingos jūros ramybės ir šelmiško intymumo. „Išėjus į sceną su akustine gitara, viskas atrodo labiau kaip išpažintis“, – sako atlikėjas. Tai ypatinga proga patirti muziką be šurmulio – po žvaigždėtu vasaros dangumi.
Rugpjūčio 14-ąją pasirodys dar niekur viešai negirdėtas Free Finga trio – vienas ryškiausių šiuolaikinės muzikos kūrėjų Tomas Narkevičius kartu su kviestiniais muzikantais pristatys vasarišką programą, kurioje miesto hitai suskambės jautriai ir intymiai.
Rugpjūčio 15-ąją scenoje skambės hipnotizuojantis Alinos Orlovos balsas – ir visų pamiltos dainos, ir kūriniai iš laukiamo naujo albumo, atliekami kartu su būgnininku Adu Gecevičiumi ir gitaristu Pauliumi Vašku.
Festivalį rugpjūčio 16-ąją užbaigs Monikos Liu akustinis koncertas su pianistu Motiejumi Bazaru – intymus, emociškai gilus pasirodymas, tapsiantis magišku vasaros pabaigos akordu.
Festivalis turi reprezentacinio Palangos miesto renginio statusą, o per kelerius metus čia koncertavo „The Tiger Lillies“, Andrius Mamontovas, Gabrielė Vilkickytė, Martynas Levickis, Edgaras Montvidas, Petras Geniušas ir kiti talentingi kūrėjai.
PalangaPalangos gintaro muziejusKoncertas
