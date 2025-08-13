Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
ŽmonėsMuzika

Paulina Paukštaitytė tapo neatpažįstama – naujajame klipe atskleidžia naują savo pusę

2025 m. rugpjūčio 13 d. 13:03
Lietuvos muzikos scenos žvaigždė Paulina Paukštaitytė pristato naują dainos „Sudie“ vaizdo klipą, kuriame drąsiai keičia įvaizdį ir siunčia stiprią žinutę apie laisvę būti savimi. Tai – dvigubos reikšmės kūrinys: užbaigiantis atlikėjos antrojo albumo „Ego kalba“ etapą ir simbolizuojantis naujo kūrybinio kelio pradžią, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (11)
„Gyvenimas per trumpas vaidinti – mes per daug save apkrauname kaukėmis, stengiamės pasikeisti, nors tikras grožis ir laimė slypi natūralume. Klipo perukai, drąsus makiažas – tai simbolis visų tų vaidmenų, kuriuos galiausiai turime nusimesti. Režisierės Indrės Juškutės vizija šį kūrinį pavertė tikru meniniu pareiškimu. Stilisto Vainoto Jakšto ir komandos darbas – nepriekaištingas, su jais dirbti yra didžiulis malonumas“, – sako Paulina.
Klipas – istorija apie išsilaisvinimą „Sudie“ vizualinė istorija prasideda lyg teatre – tamsioje scenoje, kur Paulina pasirodo visiškai neatpažįstama. Iš ten ji keliauja į grimerinę, nusivalo grimą ir dainuoja tarp perukų, kol galiausiai išeina į miestą.
Skalbykloje į skalbimo mašiną įmeta sceninį kostiumą, lyg išsivalydama nuo praeities. Paskutiniai kadrai – šviesioje dailės studijoje, kur atlikėja tapo ir šoka, simboliškai pradedama nauja, šviesesnė kūrybos era.
„Tai buvo vienas įdomiausių filmavimų – patiko pasislėpti už personažo, tai suteikė naują energiją procesui. Ypač dėkinga esu dailininkei Eglei Kurlianskaitei, kuri įsileido į savo studiją ir leido laisvai kurti bei tapyti“, – dalijasi atlikėja.
Šie metai Paulinai buvo išties sėkmingi – išparduotos koncertų salės, pasirodymai miesto šventėse bei dainos, kurias dainuoja minios. Kaip teigia atlikėja, ji dabar koncentruojasi į naują kūrybą.
„Labai vertinu kiekvieną žmogų, kuris ateina į mano koncertą ar klausosi dainų. Man svarbiausia – ne skaičiai, o tikras ryšys su klausytoju. Tai ir įkvepia kurti toliau“, – sako Paulina.
Naujojo kūrybinio etapo energiją Paulina netrukus perkels į sceną – laukia du ypatingi vasaros vakarai. Rugpjūčio 15 d. Palangos koncertų salėje bei rugpjūčio 20 d. Vilniaus Vasaros terasoje kur liko vos paskutiniai bilietai.
DainadainininkėMuzika
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.