Paulina Paukštaitytė tapo neatpažįstama – naujajame klipe atskleidžia naują savo pusę

„Gyvenimas per trumpas vaidinti – mes per daug save apkrauname kaukėmis, stengiamės pasikeisti, nors tikras grožis ir laimė slypi natūralume. Klipo perukai, drąsus makiažas – tai simbolis visų tų vaidmenų, kuriuos galiausiai turime nusimesti. Režisierės Indrės Juškutės vizija šį kūrinį pavertė tikru meniniu pareiškimu. Stilisto Vainoto Jakšto ir komandos darbas – nepriekaištingas, su jais dirbti yra didžiulis malonumas“, – sako Paulina.
Klipas – istorija apie išsilaisvinimą „Sudie“ vizualinė istorija prasideda lyg teatre – tamsioje scenoje, kur Paulina pasirodo visiškai neatpažįstama. Iš ten ji keliauja į grimerinę, nusivalo grimą ir dainuoja tarp perukų, kol galiausiai išeina į miestą.
Skalbykloje į skalbimo mašiną įmeta sceninį kostiumą, lyg išsivalydama nuo praeities. Paskutiniai kadrai – šviesioje dailės studijoje, kur atlikėja tapo ir šoka, simboliškai pradedama nauja, šviesesnė kūrybos era.
„Tai buvo vienas įdomiausių filmavimų – patiko pasislėpti už personažo, tai suteikė naują energiją procesui. Ypač dėkinga esu dailininkei Eglei Kurlianskaitei, kuri įsileido į savo studiją ir leido laisvai kurti bei tapyti“, – dalijasi atlikėja.
Šie metai Paulinai buvo išties sėkmingi – išparduotos koncertų salės, pasirodymai miesto šventėse bei dainos, kurias dainuoja minios. Kaip teigia atlikėja, ji dabar koncentruojasi į naują kūrybą.
„Labai vertinu kiekvieną žmogų, kuris ateina į mano koncertą ar klausosi dainų. Man svarbiausia – ne skaičiai, o tikras ryšys su klausytoju. Tai ir įkvepia kurti toliau“, – sako Paulina.
Naujojo kūrybinio etapo energiją Paulina netrukus perkels į sceną – laukia du ypatingi vasaros vakarai. Rugpjūčio 15 d. Palangos koncertų salėje bei rugpjūčio 20 d. Vilniaus Vasaros terasoje kur liko vos paskutiniai bilietai.
DainadainininkėMuzika
Rodyti daugiau žymių