Alano Chošnau solinės kūrybos jubiliejus Palangoje: angelas publikoje, partizano dukros gėlės ir ovacijos rašomai knygai

Rugpjūčio 13-osios vakarą Palangos koncertų salė virto stebuklų arena. Čia įvyko jubiliejinis Alano Chošnau koncertas „Solo 20: 20 metų solo hitų“, kuriame muzika persipynė su prasmingais ir pranašiškais ženklais.
Kai vidury koncerto nuaidėjo „Baltas ilgesys“, iš publikos išniro nuostabaus grožio moteris su plačiais angelo sparnais. Atpažinęs ją, Alanas su šypsena ištarė: „Inga, tai tu… fantastika!“ Ši akimirka sustabdė laiką – salėje tvyrojo nuostaba, o dainos žodžiai palietė visus.
Po kūrinio „Išlaisvink mane“ prie scenos priartėjo garsiojo Lietuvos partizano Juozo Jakavonio – Tigro dukra Angelė. Būryje žiūrovų, ji įteikė Alanui puokštę gėlių – nuoširdus pagarbos gestas atlikėjui, retas šiuolaikinėje popmuzikoje.
Vakaro metu Alanas atvirai dalijosi istorijomis iš savo vaikystės, pasakojo, kaip būdamas mažas iš Bagdado persikėlė gyventi į Lietuvą ir kaip Dievas jam, mažamečiam našlaičiui, rodė kelią į muzikos kūrybą ir sceną. Koncerto metu Alanas pranešė gerbėjams apie savo pirmąją knygą – romaną „Aš esu Alanas. Pradžia“, kuri jau iki žiemos švenčių bus pristatyta visuomenei. Gerbėjai šią žinią sutiko garsiomis ovacijomis ir palaikymo šūksniais.
Tarp klausytojų buvo ir Alano svečių iš tolimosios Saudo Arabijos ir Ibizos. Jiems ypatingą įspūdį paliko Alano vokalas, dainų melodingumas ir nepriekaištinga garso kokybė salėje – tai profesionalų komplimentai techninei Alano komandai ir Palangos koncertų salei.
Tą jubiliejinį vakarą žiūrovai ne tik dainavo, bet ir kilo nuo kėdžių – net sėdimose vietose publika šoko ir mojavo kartu su Alanu, sukurdama vienybės ir pakylėtos šventės atmosferą.
Ypatingą jubiliejinį akcentą vakarui suteikė ir ištikimoji Alano gerbėja Sigita – po koncerto ji asmeniškai Alanui įteikė savo rankų darbo kūrinius, subtiliai įamžinančius visus dvidešimt metų solinės veiklos sakydama: „Alanai, nepamiršk, kaip mes tave mylime ir kokia mums svarbi yra tavo muzika, kurk, nesustok!“.
Dvi valandas trukusi gerbėjų muzikinė kelionė su Alanu Chošnau sujungė ryškiausius hitus nuo „Laiškas ant sniego“, „Vien tik tau esu“, „Laukiau ilgai“ iki naujausių dainų – „Lašai“ bei „Ar dar yra vilties“, kurias žinojo visi.
„Solo 20“ – tai nauja Alano Chošnau era. Šiandien solinė Alano karjera jau dukart ilgesnė nei jo ankstesnis kūrybinis etapas, o naujos dainos gimsta taip pat aktyviai, kaip ir aktyviausiais solinės karjeros metais. „Solo 20“ koncertų turas tik prasidėjo Palangoje – netrukus ši programa pasieks ir kitus Lietuvos miestus.