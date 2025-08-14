Naujas vardas muzikos pasaulyje – Gia Ivy: Los Andžele kurianti lietuvė pristato pirmo albumo dainos vaizdo klipą

Merginos aistrą muzikai pajautę tėvai dar vaikystėje nuvedė Gia Ivy į muzikos mokyklą, kurioje ji mokėsi groti pianinu, vėliau atlikėja gilino savo žinias dainavime, jaunimo centre lankydama vokalo pamokas.
„14-kos po truputį pradėjau rašyti savo dainų žodžius. Tai pamatęs tėtis padovanojo muzikos kūrimo programą „Ableton“ ir mikrofoną. Nors mano tėvai nėra muzikantai, jie visą laiką skatino eiti mylimos veiklos keliu.
Neslėpsiu, 15-kos metų buvau susidomėjusi kpopo muzika, norėjau būti šio žanro žvaigžde, todėl dalyvavau ir įvairiose atrankose, vykusiose Paryžiuje, Korėjoje, bet vėliau pradėjau orientuotis į savo kūrybą ir kitą muzikos stilių“, – šypsojosi Gia Ivy.
Nuo studijų Berlyne iki svajonių išsipildymo Los Andžele
Dabar pop ir R&B stiliumi dainas rašanti mergina 18-kos priėmė drąsų sprendimą ir išvyko gilinti savo žinias į Berlyną, muzikos produkcijos studijose.
„Svarsčiau, kad galiu mokytis vokalo specialybę, bet supratusi, jog tuo metu turėjau mažiau žinių būtent muzikos produkcijoje, pasirinkau pastarąją sritį. Studijų metais pradėjau tapatintis ir su prodiusavimo veikla“, – pasakojo Gia Ivy.
Baigusi studijas Berlyne atlikėja gavo išskirtinę progą apsilankyti Los Andžele, mieste, kuriame, anot jos, buvo itin lengva megzti pažintis muzikos srityje. Dabar JAV mergina sako matanti ir savo ateitį.
„Atrodo, kad kiekvienas čia gyvenantis žmogus yra muzikantas, prodiuseris, šokėjas, menininkas ar aktorius, todėl man, kaip muzikos pasaulio atstovei, šis miestas – tiesiog tobula vieta saviraiškai.
Gyvendama Los Andžele kiekvieną dieną ėjau į įvairius renginius, mezgiau kontaktus su žmonėmis, o tai daryti buvo labai paprasta, nes jiems įprasta prieiti, pašnekinti, pasekti vieniems kitus instagrame, kartu išgerti kavos, pasikviesti į studiją. Jaučiamas didelis bendruomeniškumas, o ir aš pati esu įsitikinusi, kad visada reikia išbandyti visas galimybes, siekti didžiausio savo tikslo“, – neslėpė Gia Ivy.
Dainos vaizdo klipo filmavimui nesutrukdė nei purvas, nei šaltis
Tris mėnesius Los Andžele gyvenusi mergina šiame megapolyje baigė įrašinėti ir savo pirmąjį albumą „Make it Break it“, kuriame nugulė 11 dainų.
„Šį albumą pradėjau kurti dar studijuodama Berlyne, o baigiau Los Andžele. Jo dainose klausytojai išgirs istoriją apie visas meilės stadijas – nuo pirmo susižavėjimo iki jausmo, kai santykiai tampa patogūs ir galiausiai kartais griūna“, – pasakojo Gia Ivy.
Būtent šiame albume jos gerbėjai ras ir „Get Back My Past“ dainą, kurioje atlikėja kalba apie santykiuose sugaištą laiką, begalinį atsidavimą, o vėliau kylantį suvokimą, jog tokia didelė investicija ne visada atsiperka. Kūriniui buvo sukurtas ir vizualiai įsimintinas vaizdo klipas, kuris tarsi išsiveržia iš lietuviams įprastos estetikos rėmų.
Pamenu, tą dieną mus pasitiko apsiniaukęs dangus, kuris labai atitiko dainos atmosferą. Nors ir nelijo, išlipę iš automobilio pamatėme, kad viskas skęsta molio purve. Eidamas link filmavimo vietos videografas įklimpo į purvą iki blauzdų vidurio, o aš – paskui jį, bet ir toks iššūkis mūsų komandai nesutrukdė“, – juokėsi Gia Ivy.
Dalis vaizdo klipe matomų vaizdų buvo įamžinti ir Elektrėnuose, tiesa, galutinis rezultatas pavyko ne iš pirmo karto.
„Akimirkos, kuriose esu įamžinta su balta apranga, buvo filmuojamos būtent šiame mieste. Į jį atvykome tiesiai iš „Marso kanjonų“, jau buvo paryčiai. Stipriai sušalau, todėl tą kartą nepavyko nufilmuoti vaizdų vandenyje, kurių labai norėjau. Džiaugiuosi, kad nesusirgau, bet kitą dieną vis tiek turėjau lipti į ledinį vandenį, labai reikėjo šios scenos. Viskas – tik dėl nepriekaištingo ir mane džiuginančio rezultato“, – šypsojosi mergina.
Kalbėdama apie tokį atsidavimą mylimai veikai – muzikai, Gia Ivy nori pakviesti klausytojus įvertinti jos pirmojo albumo dainas.
„Myliu muziką, ja degu, ja gyvenu ir tobulėju. Manau, kad ir lietuviams bus smagu išgirsti mano kūrybą, todėl kviečiu prisijungti prie šios mano kelionės bei ambicijų“, – šypsojosi Gia Ivy.