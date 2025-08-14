Tūkstančiai baikerių tris dienas šėls jubiliejiniame „Beach Bike Fest“ festivalyje Šventojoje

„Per 10 gyvavimo metų festivalis tapo ne tik populiariausias baikerių aplinkoje, bet ir visiems poilsiaujantiems. Visi festivalio renginiai yra atviri ir nemokami, tad gal čia ir yra tos galingos tūkstantinės minios paslaptis.
Pajūrio vasaros sezoną užbaigia du galingi savaitgaliai. Vienas priklauso Žolinėms, kitas – baikeriams. Surasti vietą poilsiui festivalio metu – jau būtų iššūkis, bet tikrai verta bandyti“,– pasakojo festivalio vedėjas Rytis Mazūras.
Šiais metais scenoje pasirodys TV projekto „X faktorius“ superfinalistai: Viltė, Atėnė, Vytautė, grupės Spurr ir Kartu, taip pat Rebelheart, Baltasis Kiras, Garma, Sykofreak, Spektras, Dead Man’s Cross, Poliarizuoti Stiklai, Hog Band, Ir Visa Tai Kas Yra Gražu Yra Gražu, AC/DC Show, Antikvariniai Kašpirovskio Dantys, skambės legendinės ir geriausios Hiperbolės dainos su grupe Huge Soul, lauks įspūdingi lazerių projektai bei Pole Dance šokėjos ant stulpų.
Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis ir vėl lauks plieninių žirgų entuziastų iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos, Norvegijos, Danijos, Švedijos, Vokietijos ir kitų Europos šalių, nors renginio metu visada galima pastebėti netikėtų svečių iš viso pasaulio. Festivalio vizitine kortele jau tapo tradicinė baikerių kolona, sutraukianti tūkstančius tiek važiuojančių, tiek stebinčių Šventosios ir Palangos gatvėse.
Griausmingas, jubiliejinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis „Beach Bike Fest“ jau rugpjūčio 21–24 dienomis, Šventojoje, Prieplaukos gatvėje lauks visų: baikerių, jiems prijaučiančių ir gerai nusiteikusių dalyvių bei svečių net trijų dienų nemokamoje programoje.