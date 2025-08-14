Žolinės savaitgalį Klaipėdoje pasirodys D. Montvydas, G. Vagelis ir DJ Jovani

Šiemet pirmą kartą Klaipėdoje vykstantis Pilies festivalis prieš savaitę subūrė tūkstančius Džordanos Butkutės ir Adrinos gerbėjų. Tie, kas apsilankė uostamiesčio piliavietėje, prie atkurto Klaipėdos pilies bokšto, išvien teigė, kad naujoji renginių lokacija ir scenos žvaigždžių pasirodymai joje paliko puikų įspūdį.
Antrasis Pilies festivalio savaitgalis žada būti dar karštesnis. „Prognozuojami puikūs orai, pajūrys bus pilnas žmonių. Tikimės, kad po šeštadienio koncerto visi galės sakyti, kad tai – vyšnia ant šios vasaros torto. Ta proga pakvietėme koncertuoti populiariausius šių dienų atlikėjus, jų pasirodymai bus praturtinti specialiaisiais efektais. Verta visa tai patirti ir pasilinksminti iš širdies“, – kalba festivalio organizatoriai „Nuotaika.lt“.
Gerai pasilinksminti tą vakarą nusiteikęs ir dainininkas D. Montvydas. „Šiuo koncertu uždarysiu savo sezoną pajūryje – tai bus paskutinis mano pasirodymas Vakarų pakrantėje šią vasarą. Todėl mes su grupe norime pasidalinti su klausytojais ir mėgstamiausiomis dainomis, ir keliomis naujienomis: būtent Pilies festivalyje nuskambės dvi neseniai pasirodžiusios mano dainos – „Laisvės sparnai“ ir „Šviesa tamsoje“. Įtrauksime ir daugiau muzikinių siurprizų, kurie dar niekur neskambėjo – jie sukurti mano solo koncertui Vilniaus Kalnų parke, kuris vyks rugpjūčio gale. Galima sakyti, kad Klaipėdoje bus proga iš dalies paragauti tos programos“, – kalba D. Montvydas.
Šeštadienio vakarą scenoje jis pasirodys pirmas. Vėliau su savo grupe čia koncertuos Gabrielius Vagelis, ką tik grįžęs iš tarptautinės kūrybinės stovyklos „Songmakers Riga“ Latvijoje. Atlikėjui daug džiaugsmo suteikia tai, kad jau netrukus galės atlikti savo hitus mieste, kurį myli nuo mažens.
„Man visas lietuviškas pajūrys ir ypač Klaipėda – labai artima širdžiai. Ten gyvena geriausia mano mamos draugė nuo studijų laikų. Pastaruosius 20 metų kiekvieną vasarą važiuojame pas juos į svečius, jie mums – kaip antra šeima. Ir dabar su didžiausiu malonumu grįšiu į Klaipėdą.
O dar smagiau, kad galėsiu pasirodyti tiesiog tobuloje, fantastiškoje, labai gražioje lokacijoje, kuri yra ir sena, ir nauja tuo pat metu. Jau teko apsilankyti prie atkurto Klaipėdos pilies bokšto, likau sužavėtas. Aš už tokius dalykus – atkurti istoriją. Na, o kadangi tai – Pilies festivalis, mes su grupe ir dviem šokėjais nusiteikę praleisti laiką trankiai ir linksmai. Galiu garantuoti, kad geros nuotaikos šeštadienį netruks“, – žada G. Vagelis.
Tuo neabejoja ir šventinį vakarą užbaigsiantis Jonas Nainys–DJ Jovani: „Klaipėda, Žolinės savaitgalis, koncertas po atviru dangumi – tokias akimirkas reikia kolekcionuoti. Iš savo pusės galiu pažadėti geriausius hitus, minią iškeltų rankų ir maksimalią energiją! Co2 patrankos jau užtaisytos, ir mes visi galėsime patirti nusirovimo jausmą.“
Donatas MontvydasGabrielius VagelisJonas Nainys
