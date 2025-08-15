Žinios, kurios šviečia.
Po žinios apie iširusią grupę – netikėtas Rūtos Ščiogolevaitės žingsnis

2025 m. rugpjūčio 15 d. 10:20
Dar birželio mėnesį pasklido žinia, kad grupė „3 Divos“ stabdo savo koncertus ir dainininkės Rūta Ščiogolevaitė, Aistė Pilvelytė ir Vaida Genytė suka skirtingais keliais. Visgi, naujausias R. Ščiogolevaitės įrašas gerbėjus nustebino.
Dainininkė savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame buvo visos trys atlikėjos.
Jos atrodė itin elegantiškai – vilkėjo žemę siekiančias ilgas sukneles, dekoruotas blizgučiais.
Prie vaizdo įrašo R. Ščiogolevaitė pridėjo ir netikėtą bei gerbėjus nustebinusią žinutę.
„Labai norime Jus visus pakviesti šį savaitgalį praleisti Druskininkuose. Rugpjūčio 16 d. Grand SPA Lietuva koncertų salėje įvyks 3D arba Trijų Divų koncertas „Nuo klasikos iki Abba“.
Puiki proga atsikvėpti Lietuvos kurorte bei pasimėgauti širdį virpinančiomis dainomis. Lauksime Jūsų“, – rašė R. Ščiogolevaitė.
Pasirodo, kaip portalui Žmonės.lt komentavo R. Ščiogolevaitė, grupė tada kalbėjo ne apie bendros veiklos nutraukimą, o tik apie stabdomus koncertinius turus.
Vadinasi, gerbėjai visas šias tris atlikėjas dar pamatys kartu ant scenos.
