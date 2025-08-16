Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
ŽmonėsMuzika

Iš Jessicos Shy – džiugi naujiena: paviešino dar nematytą akimirką

2025 m. rugpjūčio 16 d. 11:24
Lrytas.lt
Dar visai neseniai, liepos mėnesį, dainininkė Jessica Shy Kalnų parke Vilniuje surengė net tris grandiozinius šou. Bilietai į šiuos koncertus ištirpo tiesiog akimirksniu – atlikėja tik dar kartą įrodė apie savo talentą ir sėkmę.
Daugiau nuotraukų (11)
Atslūgus emocijoms atlikėja su savo gerbėjais pasidalijo džiugia žinia – ji paviešino dar nematytą vaizdo įrašą.
Jame – emocijų kupini momentai iš koncerto Kalnų parke, kurie mintimis sugrąžina į įspūdingus pasirodymus po atviru dangumi.
Vaizdo įraše matomi ne tik įspūdingi sceniniai kostiumai, bet ir minia gerbėjų, kurie šėlo kartu su atlikėja.
Atlikėjai paviešinus šį vaizdo įrašą, po juo pasipylė gerbėjų komentarai.
„Į koncertą ėjau dėl šitos dainos ir dėl naujo albumo. Žvėriškas koncertas bei įspūdžiai“, – rašė vienas internautas.
„Man tiesiog per visą kūną šiurpuliuksai laksto. Nerealu!“, – pridūrė kitas.
„Nepamirštamas vakaras“, – komentavo dar vienas.
Vaizdo įrašą galite pamatyti čia:
Jessica ShyKoncertasKalnų parkas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.