Iš Jessicos Shy – džiugi naujiena: paviešino dar nematytą akimirką

Atslūgus emocijoms atlikėja su savo gerbėjais pasidalijo džiugia žinia – ji paviešino dar nematytą vaizdo įrašą.
Jame – emocijų kupini momentai iš koncerto Kalnų parke, kurie mintimis sugrąžina į įspūdingus pasirodymus po atviru dangumi.
Vaizdo įraše matomi ne tik įspūdingi sceniniai kostiumai, bet ir minia gerbėjų, kurie šėlo kartu su atlikėja.
Atlikėjai paviešinus šį vaizdo įrašą, po juo pasipylė gerbėjų komentarai.
„Į koncertą ėjau dėl šitos dainos ir dėl naujo albumo. Žvėriškas koncertas bei įspūdžiai“, – rašė vienas internautas.
„Man tiesiog per visą kūną šiurpuliuksai laksto. Nerealu!“, – pridūrė kitas.
„Nepamirštamas vakaras“, – komentavo dar vienas.
Vaizdo įrašą galite pamatyti čia:
