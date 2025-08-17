Grupės „Sadboi“ narys E.Koldaras: turime būti atsakingi už tai, ką transliuojame jaunimui

„Kiekvienas žinomas žmogus yra stebimas ir tai, kokią žinutę jis siunčia, formuoja jį stebinčių žmonių nuomonę. Turime būti atsakingi už tai, ką skleidžiame“, – sako E. Koldaras.
Grupė sukūrė ne vieną sėkmingą duetą su tokio kalibro žvaigždėmis kaip Alanas Chošnau, grupė „Man-go“, atlikėja Adrina, grupe „Zygga“, repo mėgėjams žinoma grupe „Omerta“. Taip vaikinai nuolat plečia savo klausytojų ratą. Tačiau E. Koldarui ne ką mažiau svarbi veikla yra dainų rašymas. Jo hitai skamba radijuose ir televizijose. Tekstus jis jau parašęs ne vienam žinomam žmogui.
Dviejų naujausių sėkmingų žinomo romo Radži Aleksandrovičiaus dainos – taip pat E. Koldaro kūryba. Su Radži juos sieja ne tik meilė muzikai, bet ir tautybė. Abu žinomi atlikėjai – romai. Pernai E.Koldaras buvo pakviestas dalyvauti tarptautiniame romų festivalyje „Gypsy Fest“ . Jo metu pirmą kartą Baltijos šalyse vyko jaunųjų romų talentų konkursas „Romavision“. Laimėtoją išrinko tarptautinė komisija, kurioje dalyvavo ir E.Koldaras.
Jaunas vaikinas sako niekad nesigėdijęs savo tautybės, o šiandien yra net dėkingas už tai, kad turi romų kraujo. Genai prisidėjo ir prie sėkmės kūrybinėje veikloje. Apie visa tai žinomas atlikėjas E. Koldaras sutiko papasakoti mūsų skaitytojams.
– Šiemet GYPSY FEST 2025 Vilniuje vyks jau rugsėjo 12–13 d. Antrą kartą organizuojamas ir „Romavision“ konkursas. Kokius įspūdžius renginys Jums paliko pernai, kai pats turėjote galimybę užimti komisijos nario vieta?
– Labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje romų kultūra yra populiarinama ir tiek daug daroma siekiant laužyti visuomenės stereotipus. Matau, kad romų kultūra yra vis labiau matoma. Esame jausminga, daininga, kūrybiška, unikali tauta. Dalyvaudamas Romavision“ pajutau, kad pagaliau visa tai yra plačiai atskleidžiama visuomenei. Labai džiaugiuosi, kad turėjau progą tapti „Gypsy Fest“ renginio dalimi.
– Pačiam yra tekę susidurti su išankstiniais stereotipais, neigiamomis nuostatomis dėl tautybės romas?
– Nepasakyčiau, kad susiduriu su segregacija dėl savo tautybės. Žinau, kad yra tam tikrų stereotipų, bet bent savo rate nesu atsidūręs su piktybiškais išpuoliais. Kartais kažkas pajuokauja, kad gal padovanos man arklį gimimo dienos proga, bet tai yra tik humoras nenorint įžeisti ir aš tai suprantu bei priimu.
Buvo laikas, kai aš supratau, kad yra tam tikros stigmos visuomenėje ir tam tikri stereotipai. Gal ne mano rate, bet yra. Kai buvau jaunesnis, aš pats tarsi susikūriau tam tikrą stigmą ir maniau, kad gal geriau nesakyti, kad esu romas, nes žmonės turi blogą nuomonę apie šią tautybę. Bet vėliau, maždaug paauglystėje, supratau, kad aš labai didžiuojuosi savo tautybe. Supratau, kad mano genai yra didžiulis privalumas. Romų tautybė man suteikė daugiau galimybių kurti muziką ir save išreikšti. Aš džiaugiuosi, kad esu romas ir tuo didžiuojuosi.
– Dažniau esate matomas kaip atlikėjas, nors esate parašęs dainų ne sau, bet ir daugybei žinomų Lietuvos atlikėjų. Kas pačiam yra artimiau: būti scenoje, ar rašyti?
– Dainos mano galvoje gimsta turbūt nuo vaikystės. Kažkada savo kolegai Artiomui esu sakęs, kad mes su juo dviese niekaip nespėtume sudainuoti tiek dainų, kiek jų mano galvoje gimsta.
Nuo vaikystės mano gyvenime yra muzika. Esu melomanas, mėgstu klausyti įvairiausių stilių muzikos. Taip ir su dainų rašymų: mano viduje verda daugybė įvairių išgyvenimų ir emocijų, kurie virsta skirtingų stilių dainomis. Kiekviena grupė taip pat turi tam tikrą savo stilių. Supratau, kad kartais tam tikrus mano parašytus kūrinius geriau gali išreikšti kiti atlikėjai. Tuomet pradėjau rašyti ir kitiems.
Atsakant į klausimą, turbūt reikėtų konstatuoti, kad esu scenos žmogus, mėgstu būti ant scenos, bendrauti su žmonėmis, valdyti publiką. Bet lygiai taip pat man malonu rašyti dainas ir vėliau matyti, kaip kiti jas atlieka.
– Iki „Sabdoi“ abu su Artiomu jau turėjote muzikinės patirties, o daugiau kaip prieš dešimtmetį tapote grupe ir pradėjote bendrą veiklą. Buvote dar labai jauni. Buvo baimių, abejonių?
– Buvome jauni, bet jau labai aktyviai veikėme muzikos pasaulyje. Abu turėjome kitas grupes, jau buvome įgiję aukštąjį išsilavinimą, kuris taip pat susijęs su muzika. Man atrodo, kad suvaldyti užklupusį žinomumą, klausomumą padėjo būtent tai. Bet nepaisant to, vis tiek buvome jauni. Sulaukę didžiulio žinomumo, tikrai iš pradžių nežinojome, ką su tuo daryti. Tuo metu turėjome sveiką aplinką su teisingomis vertybėmis. Tai, ir turimas išsilavinimas leido suprasti, kas vyksta ir kaip su visu tuo susitvarkyti.
Žinoma, buvo visko. Laikas bėga, tampame vyresni, brandesni, sukūrėme šeimas. Dabar žiūrint į „Sadboi“ pradžią atrodo, kad kai ką galėjome daryti kitaip. Kad ir necenzūrinių žodžių vartojimas dainose, kuris tada atrodė fainu dalyku (juokiasi). Bet tai ir yra jaunystė.
– Pernai „Gypsy Fest“ metu vykusios „Romavision“ dalyviai neslėpė, kad didžioji scena kelia didžiulį nerimą. Paaiškėjo, kad kai kurie jų nė nebuvo išvykę iš savo mažų miestelių, pirmą kartą atvyko į Vilnių, nes visuomenės stereotipai labai kausto. Kiek svarbu yra žinomų žmonių prisidėjimas, įkvėpimas jaunimui tikėti savimi?
– Manau, kad sėkmingi žmonės, visiškai nepriklausomai nuo jų tautybės ar profesijos, turi suprasti, kad tai ne tik sėkmė, bet ir atsakomybė. Nes jie gali daryti tam tikrą įtaką. Jeigu esi atlikėjas, tu esi kultūros atstovas, šios srities balsas, ir turi jausti atsakomybę už tai, kokią žinutę tu skleidi.
Mes su Artiomu žinome, kad mūsų grupė yra plačiai klausoma jaunimo, todėl esame atsakingi už tai, kokią muziką kuriame ir kokią žinutę skleidžiame. Mūsų muzika augina jaunąją kartą, skiepija jai tam tikras vertybes. Aš ir pats buvau jaunas, klausiau tam tikrų grupių, kurios padarė didelę įtaką mano vertybių formavimuisi. Manau, Romavision“ lygiai taip pat pasiekia jaunimą ir formuoja jų nuostatas bei vertybes.
Norėčiau paskatinti jaunus romus daugiau kurti. Esu įsitikinęs, kad turime daug jaunų talentingų romų, kurie gali ir turi kurti.
– Esate vienas tokių pavyzdžių. Milijoninės perklausos, plačiai žinomi hitai. Kur yra tas sėkmės raktas?
– Aš visą gyvenimą dedikavau muzikai. Daug dirbau su tuo, įgijau du aukštuosius, kurie susiję su muzika. Galiausiai supratau, kad visa tai yra svarbu, bet svarbiausias faktorius – mokėjimas pajusti žmogų, suprasti, kaip paliesti jo vidų. Manau, kad tai yra mūsų tautybės bruožas. Dauguma romų tautybės žmonių turi gebėjimą labai jautriai jausti žmones ir emocijas. Todėl labai skatinu jaunus romus kurti, nes jie tiesiog tai turi savo viduje.
– Šiemet GYPSY FEST 2025 Vilniuje metu antrą kartą vyks „Romavision“ konkursas. Ko palinkėtumėte jauniems žmonėms, kurie bijo sekti savo svajonių, imtis mėgstamos veiklos, iš baimės būti nesuprastais, neįvertintais?
– Pasakysiu apie tai, apie ką kartais ir aš pamirštu. Dažnai kai galvojame apie kažkokius visuomenės stereotipus arba su jais susiduriame, tai mūsų mintyse pasėja daug nepasitikėjimo, dvejonių ir visokių vidinių tarakonų. Todėl noriu palinkėti neprarasti savo vidinio balso: atrasti jį ir pasitikėti juo, nepaisant to, ką tau sako aplinka. Nes aplinka yra kaip vėjas – šiandien jie iš tavęs juoksis, rytoj tave nešios ant rankų. Nepameskite savo balso. Kartais pradžioje mes jo negirdime, bet kai išgirstame, nebegalime neklausyti.
Bilietus į GYPSY FEST 2025 Vilnius platina kakava.lt, juos galite įsigyti čia.