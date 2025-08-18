Atlikėjas Yedie pristato naują dainą „Narcissist“ – meilės revoliucija, kuri reikalauja drąsos

„Tarp eilučių, jog esu jaunas Lietuvos-Danijos kūrėjas, kuriam muzika – ne tik garsas, o pozicija, svarbiausiomis vertybėmis išskiriu savas. Tas, kuriomis tikiu ir dėl kurių visa tai darau. Būtent tikėjimas laisve, pokyčiu ir vidine jėga manyje sukėlė revoliuciją – tylų, bet stiprų lūžį, kuris pakeitė visą gyvenimą. Šiandien tai virsta mano muzika“, – atvirauja autorius.
Nauja daina „Narcissist“ – apie tikrą, kartais nepatogią meilę, kuriai reikia atstumo ir sąmoningo pasirinkimo atspindi požiūrį, jog meilė negali būti manipuliacijos priemonė ar ego žaidimas. Ji – tyra, nesavanaudiška būsena, kuri pirmiausia gimsta būnant solo.
YEDIE pasaulio žmogus, tarp Kopenhagos ir Lietuvos namų, didžiąją laiko dalį praleidžiantis keliaujant. Jautri, gili ir itin kontrastinga asmenybė, dainomis apimanti unikalias kultūras, patirtis ir emocijas.
„Patinka stebėti, koks skirtingas galiu būti aš ir aplink mane esantys žmonės. Mano kūryba kalba apie nepatogias tiesas. Noriu išlaisvinti klausytojus iš iliuzijų ir priminti: nors kartais atrodo, kad einame vieni – iš tiesų einame kartu. Apie tai yra mano kelias“, – dalinasi Yedie.
Pasak atlikėjo, kiekviena, o ypač ši – „Narcissist“ daina drąsina žmones mylėti save, kitus ir patį gyvenimą, nebijant visko, kas laukia iki kol išmokstame tai daryti taip, kaip iš tikrųjų norime.