Miesto festivalis „Loftas Fest“ skelbia pirmuosius vardus: į sceną žengs ryškiausios Lietuvos žvaigždės

Pirmieji paskelbti vardai – vieni ryškiausių naujosios lietuviškos muzikos kartos balsų, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Rugsėjo 12 dieną ant pagrindinės festivalio scenos lips Metų roko grupė „Abudu“. Į „Loftas Fest“ grupė sugrįš po intensyvios vasaros – birželio pradžioje „Abudu“ surengė didžiausią savo solinį koncertą, o su projektu „Komandiruotė“ apkeliavo Lietuvą ir surengė net 13 pasirodymų.
Tą patį vakarą scenoje pasirodys viena ryškiausių R&B kūrėjų Lietuvoje – Angelou, šiemet pristačiusi muzikos kritikų ir klausytojų pripažintą albumą „Rodeo“.
„Loftas Fest“ taip pat koncertuos šių metų Lietuvos atstovai „Eurovizijos“ dainų konkurse – grupė „Katarsis“. Šio mėnesio pradžioje grupė pasidalijo įspūdinga naujiena apie koncertinį turą po Europą, o netrukus po to – žinia apie vos per kelias valandas išpirktus koncertus. „Katarsis“ į festivalio sceną žengs rugsėjo 13 dieną.
Pagrindinės festivalio scenos programą menų fabriko „Loftas“ komanda šiemet pristato kartu su radijo stotimi „LRT OPUS“.
„Nors festivalio formatas šiek tiek keičiasi, yra dalykų, kurie nekinta: tai mūsų ilgametė draugystė su „Loftu“ ir gimtadienio šventės vieta. Kaip tapo tradicija, LRT OPUS ir šiemet – jau 19-ąjį – gimtadienį švęs ir specialią transliaciją surengs būtent „Loftas Fest“ metu. Mūsų vardo scena įsikurs „Lofto“ kieme, festivalio pagrindinėje erdvėje, kur pasirodys ryškiausi alternatyviosios scenos vardai. Kai kurie jų – jau paskelbti, kai kurių kol kas dar negalime atskleisti, bet galiu patikinti, kad apsilankyti tikrai bus verta – tiek penktadienį, tiek šeštadienį. Visus labai kviečiu į mūsų gimtadienio ir geros muzikos šventę“, – sako LRT OPUS vadovė Evelina Kazakevičiūtė.
Vienas renginio organizatorių, Victoras Diawara sako, kad „Loftas Fest“ komanda yra ypatingai dėkingi ilgamečiams partneriams „LRT OPUS“, su kuriais jau ne pirmą kartą vilniečiams pristato labai įdomią programą.
„Džiaugiuosi, kad šiais metais ir vėl turėsim progą kartu pristatyti pagrindinę sceną, į kurią žengs tokie atlikėjai kaip Abudu, Angelou, Katarsis ir kiti. Nusimato ir daugiau vardų, po kurių bilietai brangs, tad rekomenduojam nieko nelaukti ir jau dabar susiplanuoti savo apsilankymą renginyje“, – sako V. Diawara.
Kiek anksčiau apie prarastą finansavimą pranešę festivalio organizatoriai šiemet nenuleidžia rankų ir kartu su visa menų fabriko „Loftas“ bendruomene, draugais bei partneriais deda visas pastangas, kad „Loftas Fest“ istorija nenutrūktų.
Festivalio komanda taip pat kvietė registruotis įvairių žanrų muzikos atlikėjus bei menininkus – šia galimybe jau pasinaudojo virš 120 atlikėjų, menininkų bei DJ-ėjų, organizatoriai vardus deda į programą, kuria pasidalys labai greitai.
Pigiausi bilietai į festivalį jau išparduoti, todėl norinčius užsitikrinti vietą už simbolinį kultūrinį mokestį organizatoriai kviečia suskubti.
„Renginys šiemet mažesnis, tačiau dvasia išlieka ta pati. Kviečiame visus prisidėti – įsigyti bilietą, palaikyti savo mėgstamus kūrėjus ir kartu kurti miesto kultūros šventę“, – kviečia jie.
Netrukus „Loftas Fest“ paskelbs ir pagrindinį festivalio atlikėją, pasirodysiantį šeštadienį. Programa iki pat renginio dienos bus nuolat pildoma, tad renginio dalyviai raginami nenuleisti akių ir nuolat stebėti festivalio socialinius tinklus, laukti daugiau naujienų.
Loftas Festgrupė AbuduKatarsis
