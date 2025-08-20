Intriga atskleista: paaiškėjo, kuriame mieste vyks kitų metų „Eurovizija“

Teisę organizuoti konkursą ORF užsitikrino po to, kai JJ triumfavo Bazelyje gegužės 17 d. su daina „Wasted Love“, iškovodamas jau trečiąją pergalę Austrijai „Eurovizijos“ istorijoje.
Didysis finalas vyks 2026 m. gegužės 16 d., šeštadienį, „Wiener Stadthalle“ – didžiausioje Austrijos uždaroje arenoje. Pusfinaliai įvyks anksčiau tą pačią savaitę – gegužės 12 d., antradienį, ir gegužės 14 d., ketvirtadienį.
Visą savaitę Vienoje vyks gausybė renginių, tarp jų – „Eurovision Village“, „EuroClub“ ir kitos veiklos, apie kurias daugiau bus pranešta artimiausiais mėnesiais.
Trečiasis kartas Vienoje
Viena „Euroviziją“ jau yra priėmusi du kartus. Pirmą kartą – 1967 m., kai Udo Jürgens laimėjo su daina „Merci Chérie“. Antrą kartą – 2015 m., po įspūdingos Conchitos Wurst pergalės 2014-aisiais.
2026 m. sostinė trečiąkart taps muzikos širdimi, šįsyk pažymėdama 70-ąjį jubiliejų.
Miesto kandidatūra buvo atrinkta konkurso būdu – įvertinta arena, miesto infrastruktūra bei galimybės priimti tūkstančius delegacijų, atlikėjų, žiūrovų ir žurnalistų iš visos Europos ir už jos ribų.
„EBU džiaugiasi, kad Viena taps 2026 m. konkurso šeimininke. Miestas, turintis neįkainojamą muzikinę istoriją ir įsikūręs Europos centre, yra ideali vieta jubiliejinei 70-ajai „Eurovizijai“.
„Stadthalle“ jau buvo puiki scena 60-ajam konkursui, todėl nekantraujame čia sugrįžti su delegacijomis, atlikėjais ir gerbėjais.
Kartu su ORF ir Vienos miestu surengsime išskirtinę muzikos šventę, kuri nuaidės visame pasaulyje“, – sakė „Eurovizijos“ konkurso direktorius Martinas Greenas pabrėžė: Panašios nuomonės laikėsi ir ORF generalinis direktorius Rolandas Weißmannas.
„Viena pateikė ne tik ekonomiškai, bet ir logistiškai stipriausią pasiūlymą. Tai šventė visai Austrijai – būsime tuo didžiuojamės“, – pridūrė jis.
Šventė, kuri grąžina naudą
Paskutiniai šeimininkai – Liverpulis (2023 m.), Malmė (2024 m.) ir Bazelis (2025 m.) – džiaugėsi ne tik milžinišku dėmesiu, bet ir didžiule ekonomine nauda bei turistų antplūdžiu.
Dalyvaujančių šalių sąrašas ir bilietų prekybos pradžia į devynis skirtingus šou bus paskelbti dar šiais metais.
Artimiausiais mėnesiais paaiškės daugiau detalių apie renginius ir papildomas veiklas, kurios Vieną pavers tikra Europos muzikos sostine.
