Pasiruošimas Post Malone koncertui Kaune: Ąžuolynas virto vilkikų kempingu

2025 m. rugpjūčio 20 d. 14:25
Likus kelioms dienoms iki paskutinio šios vasaros koncerto Kauno Dariaus ir Girėno stadione, aplink vyksta intensyvūs pasiruošimo darbai – užtverta teritorija, statoma scena, netrukus bus montuojama garso ir šviesos įranga. Ąžuolyne, šalia stadiono esančioje automobilių aikštelėje, jau įsikūrė vilkikų iš Airijos „kempingas“ – sunkiasvorėmis transporto priemonėmis atgabenta koncerto technika ir įranga. Jų galima suskaičiuoti virš dvidešimties.
Kaip jau skelbėme anksčiau, rugpjūčio 21 d. įvyks vienas laukiamiausių šios vasaros renginių – pasaulinės žvaigždės Post Malone koncertas. Šiandien renginio organizatoriai „Live Nation Lithuania“ oficialiai patvirtino, kad vakaro programą pradės vienas populiariausių Lietuvos atlikėjų Justinas Jarutis.
„Labai laukiu šio koncerto, nes galimybė dalintis scena su Post Malone – tai vienos didžiausių mano svajonių išsipildymas. Neabejoju, kad tai bus ypatingiausias šios vasaros vakaras tiek man, tiek mano grupei“, – sako atlikėjas.
Justinas Jarutis, anksčiau vadintas grupės „Freaks On Floor“ lyderiu, šiandien yra viena ryškiausių Lietuvos muzikos scenos figūrų. Jo kūriniai „Tavo tavo“, „Rami“, „Savęs“, „Rugpjūtis“ nuolat skamba radijo stočių topuose, o koncertai sutraukia minias gerbėjų. Dainininkas garsėja moderniu, šiek tiek kantri primenančiu skambesiu ir yra pelnęs daugybę M.A.M.A apdovanojimų.
Ši vasara Kaune tapo išskirtine – Dariaus ir Girėno stadione jau koncertavo Justin Timberlake, Guns N’ Roses ir Robbie Williams. Post Malone pasirodymas – ketvirtasis ir finalinis grandiozinės vasaros akordas.
Post Malone – vienas populiariausių šių laikų atlikėjų, derinantis repo, pop ir kantri muzikos skambesį. Jau debiutinis albumas „Stoney“ (2016 m.) tapo platininiu, o daina „Congratulations“ pakilo į topų viršūnes.
Tikrasis proveržis įvyko su antruoju albumu „Beerbongs & Bentleys“ (2018 m.), kuris per pirmą savaitę sumušė visus klausomumo rekordus. Jo hitai „Rockstar“ su 21 Savage, „Psycho“ su Ty Dolla $ign, „Circles“ ar „Sunflower“ su Swae Lee šiandien skaičiuoja milijardus perklausų.
