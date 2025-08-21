Post Malone koncertas drebina Kauną: tūkstančiai šėlsta pagal ryškiausius atlikėjo hitus

Vienintelis Baltijos šalyse surengtas Post Malone pasirodymas – dalis pasaulinio turo „Post Malone Presents: The Big Ass World Tour“, kurio metu atlikėjas rengia koncertus Europoje. Į Lietuvą po koncerto Berlyne atvykęs muzikos fenomenas gerbėjams dovanoja nepamirštamą vakarą po atviru dangumi su ryškiausiais savo hitais ir žadą atimančiu šou.
Tačiau tūkstančiai susirinkusiųjų ketvirtadienio vakarą mėgavosi ne tik Post Malone muzika. Dar prieš pasaulinės žvaigždės pasirodymą į sceną žengė vienas ryškiausių Lietuvos atlikėjų Justinas Jarutis, kuris susirinkusiems dovanojo populiariausias savo dainas.
Post Malone, tikruoju vardu Austin Richard Post, gimė 1995 m. Sirakūzuose, JAV, o vaikystę praleido Teksase. Muzika jį lydėjo nuo mažens – pirmuosius gitaros akordus išmoko savarankiškai, o įkvėpimo sėmėsi tiek iš roko, tiek iš hiphopo legendų.
Į muzikos viršūnes jis pakilo 2015-aisiais su hitu „White Iverson“, kuris išpopuliarėjo internete ir atkreipė muzikos industrijos dėmesį. Netrukus pasirašyta sutartis su „Republic Records“ atvėrė kelią įspūdingai karjerai. Debiutinis albumas „Stoney“ tapo platininiu, o proveržį atnešė antrasis – „Beerbongs & Bentleys“ (2018). Jo hitai „Rockstar“ ir „Psycho“ vien „YouTube“ platformoje perklausyti daugiau nei 2,4 milijardo kartų.
Per karjerą Post Malone pelnė daugybę muzikos rekordų. Jo singlai užėmė pirmąsias vietas „Billboard Hot 100“, o albumai debiutavo „Billboard 200“ viršūnėse. Tokie kūriniai kaip „Congratulations“, „Sunflower“, „I Fall Apart“, „Better Now“ ar „Psycho“ tapo deimantiniais hitais – šiuo pasiekimu pasaulyje gali pasigirti vos kelios dešimtys atlikėjų.
2024-ieji atlikėjui buvo ypatingi – jis išleido pirmąjį kantri albumą „F-1 Trillion“, kuris debiutavo pirmoje „Billboard 200“ vietoje. Singlas „I Had Some Help“ su Morgan Wallen šešias savaites karaliavo „Billboard Hot 100“, o Post Malone pelnė ir „Grammy“ nominaciją.
Atlikėjas bendradarbiavo su didžiausiomis muzikos žvaigždėmis – nuo Beyoncé ir Taylor Swift iki The Weeknd, Ozzy Osbourne ir Travis Scott. Pastaraisiais metais jis vis dažniau pasirodo ir kine – vaidino filmuose „Wrath of Man“, „Gran Turismo“, o jo daina „Sunflower“ tapo vienu ryškiausių filmo „Spider-Man: Into the Spider-Verse“ garso takelio akcentų.
Post MaloneKoncertasKaunas
