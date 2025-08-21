Žinios, kurios šviečia.
R. Lukoševičiūtė-Daudienė po ilgos pertraukos pristato dainą ir vaizdo klipą „Linija delne“

2025 m. rugpjūčio 21 d. 10:08
Žurnalistė, TV laidų vedėja ir prodiuserė, dainų tekstų autorė Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė, regis, „prisiminė“ vieną didžiausių pomėgių – dainavimą. Veikli moteris savo sekėjams ir klausytojams po gana ilgokos pertraukos pristato naujausią dainą „Linija delne“, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Muzika visada buvo šalia, arba net kai kuriais atvejais kartu: štai, pvz., kurdami TV3 laidas „Sveiki atvykę“, kas keletą metų vis sukuriame joms naujas dainas, kurias pati ir įdainuoju, taip pat koncertuoju su gyvo garso grupe „Age“ ar renginiuose, į kuriuos esu pakviesta.
Bet autorinės dainos ir dar įamžintos klipe, tikrai savo repertuare neturėjau labai seniai“, – atskleidžia Rūta. Daina ne iš lengvųjų tiek vokaline, tiek teksto prasme: „Norėjosi gylio visomis prasmėmis. Linija delne gali iš tiesų būti per trumpa, nors dažnai apie tai iš viso nesusimąstome: regis, atėjome amžiams. Bet taip nėra. Todėl norisi prasmės darbuose, poelgiuose, kasdienybėje – kiekviename žingsnyje.
Tačiau, natūralu, kad ne visada elgiamės taip, kaip norėtume ir tarsi iššvaistome laiką nereikšmingiems dalykams. O kartais – netausodami savęs lekiame lyg kas mus vytųsi. Kasdienio balanso paieška – apie tai ir yra mano naujoji daina“, – atskleidžia Rūta.
Dainai sukurtas ir vaizdo klipas, kurios autorius – Londone gyvenantis Mindaugas Narbutas. „Stebiu šį video meistrą jau keletą metų: man išties patinka jo braižas, stilistika, todėl užklausiau, ar jis galėtų išpildyti mano viziją naujame klipe ir labai apsidžiaugiau, kai pavyko suderinti laiką, kada jis galėjo atvykti į Lietuvą ir nufilmuoti vaizdo klipą gražiausiame mūsų pajūryje“, – pasakoja Rūta.
Vaizdo klipe dalyvavo ir Kuršių istorijos klubo nariai, o veiksmas vyko Kuršių sodyboje, kurioje kiekvienas eksponatas – su ypatinga istorija. „Man ši Kuršių sodyba asocijuojasi su mūsų praeitimi, įspūdingas paplūdimys Klaipėdoje – su dabartimi, o važiavimas „baiku“ – su ateitimi. Ir visos šios trys paralelės susijusios su linija delne: anksčiau ar vėliau ji baigsis“, – vaizdo klipo idėją atskleidžia Rūta.
Na, o kol kas, kol linija delne vingiuotais delnų keliais juda pirmyn, atlikėja atskleidžia ir tolimesnius muzikinius planus: „Dar šį mėnesį koncertuosiu su grupe „Age“ Lenkijoje, tuomet Kiauklių miestelyje, kuriame gyvenu, vyksiančioje kraštiečių šventėje „apšildysiu“ Radži, o rugsėjo pradžioje visa šeima skrisime į Londoną filmuotis naujame vaizdo klipe dainai, kurią jau įrašėme su išeivijoje itin populiariu atlikėju“, – intriguoja Rūta ir kviečia pasiklausyti naujausios jos atliekamos dainos „Linija delne“.
Rūta LukoševičiūtėDainanaujiena

