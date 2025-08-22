„Abor & Tynna“ kviečia Lietuvos atlikėjus pradėti jų koncertą Vilniuje

Visi norintys muzikantai kviečiami dalyvauti oficialioje atrankoje ir siųsti savo paraiškas koncerto organizatoriams. Rugsėjį dueto nariai patys atrinks laiminguosius ir paskelbs, kas pradės jų koncertą. „Abor & Tynna“ koncertas įvyks spalio 22 d. menų fabrike „Loftas“. Tai bus vienintelis dueto koncertas Baltijos šalyse.
Duetas „Abor & Tynna“ kreipėsi į mūsų šalies muzikos atlikėjus ir grupes, kviesdamas pradėti jų koncertą Vilniuje. Norintys dalyvauti kviečiami siųsti paraiškas su savęs pristatymu anglų kalba ir nuorodomis į savo kūrybą el. paštu: info@shownet.lt. Paraiškų laukiama iki rugsėjo 12 d. Muzikantai patys atrinks jiems patikusį atlikėją ar grupę, kuriai atiteks garbė pradėti koncertą spalio 22 d. menų fabrike „Loftas“.
Šiemet Vokietijai „Eurovizijos“ konkurse atstovavę brolis ir sesuo „Abor & Tynna“ jau spėjo tapti tikrais publikos numylėtiniais visoje Europoje. Jų daina „Baller“ tapo hitu Nr. 1 ir Lietuvoje.
Kūrinys ne tik užkariavo pirmąją vietą Lietuvos „Spotify Top 50“, pagerino Lietuvos „Spotify“ vienos dienos perklausų rekordą, iškopė į pirmąją „Shazam“ topo Lietuvoje vietą, bet ir pateko į pasaulinį „Spotify Top 50“. Didelės sėkmės daina sulaukė ir Lietuvos radijo stočių grojamiausių dainų topuose.
Lietuviai, įvertinę dueto pasirodymą „Eurovizijoje“, konkurso finale jiems skyrė 8 balus. Bendroje „Eurovizijos“ lentelėje „Abor & Tynna“ užėmė 15-ąją vietą. Tai pirmoji Vokietijos atstovų daina nuo 2007 m., kuri buvo atlikta vokiečių kalba.
Neseniai „Abor & Tynna“ paskelbė papildomas pirmojo savo koncertų turo „Bittersüß Tour 2025“ datas. Be koncerto Vilniuje, „Abor & Tynna“ taip pat pasirodys Prahoje (Čekija) ir Varšuvoje (Lenkija). Viso gastrolėse po Europą „Abor & Tynna“ rudenį surengs 15 koncertų.