Ukraina patvirtino dalyvausianti „Eurovizijos“ dainų konkurse Vienoje

Ukrainos dalyviai Vienoje vyksiančiame konkurse pademonstruos aukštą kūrybiškumą, kurį suformavo karo sunkumai, kalbėjo ji.
Kas atstovaus šaliai, paaiškės nacionalinėje atrankoje.
Ukraina 2022 m. praėjus keliems mėnesiams nuo Rusijos invazijos laimėjo konkursą su daina „Stefania“, kurią atliko grupė „Kalush Orchestra“. Rusijai nuo karo pradžios dalyvauti muzikos renginyje neleidžiama. Ukrainos atstovai ir per tris kitus finalus pateko į „Eurovizijos“ dainų dešimtuką.
„Eurovizija“ kitais metais vyks Vienoje, nes šių metų konkursą laimėjo Austrijos atstovas JJ. Jubiliejinio dainų konkurso finalas numatytas gegužės 16 d. Gegužės 12 ir 14 dienomis vyks pusfinaliai.