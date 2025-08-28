Didžiausi rugsėjo renginiai Lietuvoje: nuo SEL sugrįžimo į Vilnių iki pasaulinio lygio reivo

Pirmąjį rudens mėnesį ansamblis „Lietuva“ pasitiks ypatinga, ANBO lėktuvui skirta premjera „Dangaus konstruktorius“, laidų vedėjas Rolandas Mackevičius sės į sau neįprastą pašnekovo kėdę, o vilniečiai turės progą išmėginti naujų agavos distiliatų.
Rudens startas su „G&G Sindikatu“
Rugsėjo 1 d. (Vilnius)
Nauji mokslo metai startuos hip hopo ritmu. Viena populiariausių šio žanro Lietuvos grupių „G&G Sindikatas“ rudenį pradės trankiu pasirodymu Vilniaus Lukiškių kalėjimo kieme, kur fanai kels kumščius į orą ir išvien dainuos didžiausius, per beveik tris grupės gyvavimo dešimtmečius išleistus repo ir hip hopo hitus.
„Solo Ansamblio“ šou didžiausiuose miestuose
Rugsėjo 1 d. (Kaunas), 3 ir 4 d. (Vilnius), 20 d. (Klaipėda)
Milijonus perklausų muzikos platformose renkanti grupė „Solo Ansamblis“ pirmąjį rudens mėnesį aplankys tris didžiausius Lietuvos miestus: rugsėjo 1-ąją pasirodys Kauno „Oldman“ erdvėje, rugsėjo 3 ir 4 d. drebins Vilniaus „Vasaros terasą“ (tiesa, abu šou sostinėje – jau išparduoti), o kelionę užbaigs rugsėjo 20 d. Klaipėdos „Hofe“.
„Kitokie pasikalbėjimai“ su Rolandu Mackevičiumi
Rugsėjo 4 d. (Kaunas)
Įprastai nepatogiais klausimais pašnekovus provokuojantis televizijos laidų ir renginių vedėjas Rolandas Mackevičius netrukus pats taps vienu jų. Po daugiau nei šešerių metų pertraukos Rolandas sugrįžta į „Kitokių pasikalbėjimų“ sceną, kur rugsėjo 4 dieną Kauno Jachtklube jį intriguojančiais klausimais apipils Paulius Vaitiekūnas.
Pasaulinio lygio reivas „Baltic Mayhem“
Rugsėjo 5 d. (Kaunas)
Rugsėjo 5-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje pirmą kartą Lietuvoje vyks pasaulinio lygio reivas su lazerių šou „Baltic Mayhem 2025“, kur žiūrovus išjudins būrys šokių muzikos žvaigždžių – Mariana BO (Meksika), Kaaze (Švedija), KURA (Portugalija), Coone (Belgija), „Hard Driver“ ir „Mutilator“ (abu – Nyderlandai).
SEL sugrįžimas į sostinę
Rugsėjo 6 d. (Vilnius)
Grupė SEL su Egidijumi Dragūnu priešakyje rugsėjo 6-ąją sugrįžta į Vilniaus Kalnų parką, kur prieš ketverius metus surengė didžiulį šou 15 tūkst. žiūrovų akivaizdoje. „Dabar mes grįžtam dar stipresni. Su sprogstančia energija. Su garsu, kuris alsuoja tikslumu ir galia. Su meile, kuri augo visus šiuos metus“, – rašoma renginio aprašyme.
Didžiausias reperių „Lilas ir Innomine“ šou
Rugsėjo 13 d. (Vilnius)
Po penkerių metų į sceną grįžusi ir pavasarį Kauną sudrebinusi hiphopo grupė „Lilas ir Innomine“ ruošiasi didžiausiam karjeros koncertui po atviru dangumi. Rugsėjo 13-ąją Vilniaus Vingio parke grupė atliks populiariausius savo hitus ir pristatys naujų kūrinių iš būsimo albumo, kurio gerbėjai laukia jau šešerius metus.
„Sisters on Wire“ naujo albumo pristatymas
Rugsėjo 19 d. (Vilnius)
Šios vasaros pradžioje naują albumą pavadinimu „Siluetai“ pristačiusi grupė „Sisters on Wire“ kviečia jį išgirsti gyvai. Rugsėjo 19-ąją Vilniaus Lukiškių kalėjimo kieme grupės nariai į sceną žengs su gyvo garso grupe ir savo didžiausiais hitais bei naujausia kūryba papasakos įkvepiančią pastarųjų metų grupės istoriją.
Videografinis koncertas „Dangaus konstruktorius“
Rugsėjo 24 d. (Kaunas)
Ansamblis „Lietuva“ pristato naują videografinį koncertą „Dangaus konstruktorius“, skirtą legendinio lėktuvo ANBO šimtmečiui ir Lietuvos aviacijos kūrėjų metams. Žiūrovų laukia vaizdo, technologijų ir muzikos sintezė, kviečianti pažinti aviacijos ištakas ir pažvelgti į kuriantį žmogų per Antano Gustaičio istoriją.
Agavos distiliatų paroda „Tequila Fiesta“
Rugsėjo 27 d. (Vilnius)
Kol vokiečiai mėgausis „Oktoberfest“ festivaliu, lietuviai kviečiami į tarptautinę agavų distiliatų kultūros parodą „Tequila Fiesta“. Rugsėjo 27-ąją dieną Vilniaus „Aludariai Story Cellar“ erdvė taps unikalia vienos dienos kultūrine, pažintine ir degustacine kelione, skirta Meksikos agavų distiliatams, jų kultūrai ir tradicijoms.
„Senjorų savaitė“ su Kastyčiu Kerbedžiu
Rugsėjo 28 d.-spalio 1 d. (Palanga)
„Senjorų savaitė“ kviečia visus į keturis šaunius renginius Palangos koncertų salėje. Rugsėjo 28 d. čia vyks Virgilijaus Noreikos mokinių koncertas „Švelnumas“, rugsėjo 29 d. – legendinių Lietuvos aktorių koncertas, rugsėjo 30 d. – kapelijų fiesta „Suk, suk ratelį“, o spalio 1 d. renginių maratoną užbaigs trankus Kastyčio Kerbedžio šou.