Grupė „Sadboi“ skelbia ilgai lauktą žinią savo klausytojams

Jau spalio mėnesį grupė rengia didžiausią koncertą Vilniuje, kur pristatys savo naują albumą „Nuogas“.
„Daina „Ką turiu“ – tai išskirtinio skambesio, atviras ir emocionalus kūrinys. Čia persipina jautrus tekstas, pop estetika ir elektronikos atspalviai – tai, kokteilis, kurį jau pamilo mūsų klausytojai, atradę šį receptą naujo mūsų albumo dainose.
Ši daina pasakoja apie sudėtingus santykius, klaidas, abejones ir tuo pačiu meilę, kurios neįveikia visos prieš tai išvardytos negandos. Apie meilę, kurios neįmanoma pamiršti, kuri slepiasi giliai viduje net ir tuomet, kai keliai jau išsiskyrė. Manau, kad tai daugeliui artima, todėl esu tikras, kad ši daina užkariaus mūsų klausytojų širdis“, – sako SADBOI narys Egdaras Koldaras.
Ką tik pristatyme vaizdo klipas nufilmuotas ant Baltijos jūros kranto besileidžiant saulei. Jame – ne tik grupės narys Edgaras Koldaras, bet ir dar vienas Lietuvoje puikiai žinomas veidas. Grupės „Man-Go“ narė Gabija Sruogiūtė Stašienė. Tai – jau ne pirmas projektas kartu. Abiejų grupių pernai įrašytą hitą „Ar dar mane sapnuoji“ vien „Youtube“ platformoje jau perklausė daugiau kaip 8 mln. žmonių.
„Naujausis dainos „Ką turiu“ klipas – tai Aurimo Šidiškio darbas. Jis taip pat kūrė ir mūsų dainos „Aistra“ klipą. Džiaugiamės Aurimo talentu ir kad vėl galėjome padirbėti kartu“, – sako grupės nariai.
Be to, vaikinai dalijasi ir dar viena klausytojų ilgai laukta žinia – jau spalio 24 d. „Sadboi“ surengs savo didžiausią koncertą Vilniuje. „Žinome, kad čia mūsų labai laukia. Daug metų koncertavome vis kituose miestuose, neseniai Kaune turėjome albumo pristatymą su gyvo garso grupe, o klausytojai vis klausė, kada surengsime kažką panašaus Vilniuje.
Pagaliau tai įvyks. Koncerte Vilniuje taip pat pasirodysime su gyvo garso grupe ir tai bus didžiausias mūsų koncertas bei puiki proga pristatyti mūsų naują albumą. Ruošiame ne tik puikią programą su naujomis dainomis, bet ir publikos jau pamiltais hitais, be kurių nepraeina nei vienas mūsų koncertas. Jaudinamės, bet labai laukiame ir norime, kad Vilnius kaip reikiant sudrebėtų. Pažadame, kad bus karšta“, – sako A. Penkevičius.
Pirmieji pamatykite naują „Sadboi“ dainos vaizdo klipą: