Vilniuje – abejingų nepalikęs „Šeškių“ koncertas: kitaip nuskambėję hitai sužavėjo minią gerbėjų

Grupės narės Karina Krysko, Goda Sabutytė-Alijeva ir Ingrida Martinkėnaitė surengė įsimintiną vakarą, kuris buvo kupinas emocijų ir energijos.
Koncertas buvo ypatingas, nes trijulei akompanavo gyvo garso grupė, kurios dėka jų dainos nuskambėjo visai kitaip.
Susirinkę gerbėjai mėgavosi puikia muzika ir unikaliu skambesiu.
Trijulė stebino ir savo naujausiomis dainomis, kurios sužavėjo būrį klausytojų.
Be to, ne vienas klausytojas turėjo galimybę pasinerti į prisiminimus, nes koncerte nuskambėjo ir patys populiariausi hitai „9 danguj“, „Velniškas greitis“ bei „Gyvenu“.
