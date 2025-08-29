Į grandiozinį Donato Montvydo koncertą Kalnų parkę plūdo tūkstantinė minia: raskite save!

Smagu ir tai, kad Donato gerbėjai galėjo iš spintų vėl išsitraukti savo vasariškus derinius – paskutinį savaitgalį Lietuvą aplankė taip išsiilgti puikūs orai. Jokio lietaus, jokio vėjo, o tik – gera penktadienio nuotaika ir šokiai.
Šis koncertas gamtos apsuptame Kalnų parke - tarsi simbolinis D.Montvydo sugrįžimas į gimtąjį miestą, į erdvę, kurią jis puikiai pažįsta nuo vaikystės.
„Tokio formato koncerto dar nesu rengęs. Nors save laikau pasaulietišku žmogumi, ši vieta turi daug asmeninės reikšmės – vaikystėje čia leisdavau laiką, pažįstu kiekvieną takelį. Nekeliu sau spaudžiančių lūkesčių, tiesiog noriu, kad tai būtų ypatingas vakaras – su daug gamtos, cukraus vatos, šaltais gėrimais ir gyva muzika. Yra kažkas labai nostalgiško ir ypatingo surengti koncertą Vilniuje, po atviru dangumi“, – dar prieš koncertą dalijosi atlikėjas.
Prie šio koncerto D.Montvydas su visa komanda dirbo daugiau nei pusę metų.
Donatas MontvydasKalnų parkasKoncertas
Rodyti daugiau žymių