Į grandiozinį Donato Montvydo koncertą Kalnų parkę plūdo tūkstantinė minia: raskite save!

2025 m. rugpjūčio 29 d. 20:53
Lrytas.lt
Vienas garsiausių šalies atlikėjų Donatas Montvydas savo gerbėjus pakvietė į laukiamą, visiškai kitokio formato koncertą po atviru dangumi. Paskutinį rugpjūčio savaitgalį gimtajame Vilniuje, Kalnų parke, skambėjo ne tik geriausi jo hitai, bet ir naujausios dainos.
Smagu ir tai, kad Donato gerbėjai galėjo iš spintų vėl išsitraukti savo vasariškus derinius – paskutinį savaitgalį Lietuvą aplankė taip išsiilgti puikūs orai. Jokio lietaus, jokio vėjo, o tik – gera penktadienio nuotaika ir šokiai.
Šis koncertas gamtos apsuptame Kalnų parke - tarsi simbolinis D.Montvydo sugrįžimas į gimtąjį miestą, į erdvę, kurią jis puikiai pažįsta nuo vaikystės.
„Tokio formato koncerto dar nesu rengęs. Nors save laikau pasaulietišku žmogumi, ši vieta turi daug asmeninės reikšmės – vaikystėje čia leisdavau laiką, pažįstu kiekvieną takelį. Nekeliu sau spaudžiančių lūkesčių, tiesiog noriu, kad tai būtų ypatingas vakaras – su daug gamtos, cukraus vatos, šaltais gėrimais ir gyva muzika.  Yra kažkas labai nostalgiško ir ypatingo surengti koncertą Vilniuje, po atviru dangumi“, – dar prieš koncertą dalijosi atlikėjas.
Prie šio koncerto D.Montvydas su visa komanda dirbo daugiau nei pusę metų.
 
