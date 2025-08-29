Naujas būdas klausyti radijo – pristatoma programėlė Radijas.lt

Klausantiems ar mėgstantiems kelias skirtingų žanrų radijo stotis nuo šiol pakaks turėti vieną programėlę savo telefone. Radijas.lt klausytojams siūlo tiesiogines radijo stočių RADIOCENTRAS, RELAX FM, ZIP FM, RADIO R, ROCK FM, RADIO FIESTA transliacijas, taip pat internetinių muzikinių radijo stočių programas be reklamos ir laidų vedėjų intarpų. Dar viena itin patogi funkcija – glaustos, bet informatyvios radijo žinios, kurių programėlėje galima klausytis tada, kada norite jums patogiu metu.
„Radijas.lt platforma yra naujas radijo internete pateikimo formatas Lietuvoje, bet jau įprastas ir patikrintas standartas pasaulyje. Po ilgų savaičių konsultacijų ir bendro darbo pritaikėme radijo kolegų iš Šveicarijos, Lenkijos bei Vokietijos patirtį ir technologiją mūsų šalies klausytojams. Labai džiaugiamės auditorijai galėdami pasiūlyti patogų, paprastą būdą šiuolaikiškai klausyti radijo. Tai vienas svarbiausių radijo privalumų ir puikiai veikiančių principų visais laikais jau daugiau nei 100 metų – būti patogiai pasiekiamu muzikos, informacijos ir pramogos kanalu visur ir visada. Radijas.lt tikslas lygiai toks pat, tik įrankiai šiuolaikiški“ – sako projekto Radijas.lt vadovas Evaldas Griškevičius.
Programėlė Radijas.lt siūlo ne tik radijo stočių transliacijas, bet ir gausybę kitokio turinio ir naudų klausytojams – rubrikų, tam tikrų laidų ar programų įrašus, išsamius radijo grojaraščius, mėgstamų radijo kanalų naujienas, naujų dainų premjeras, galimybę klausytojams bendrauti su mėgstama radijo stotimi, laimėti prizus, o artimiausiomis savaitėmis programėlės funkcionalumas bei turinys bus nuolat plečiamas.
„Internete radijas atsirado bene anksčiausiai iš visų tradicinių media kanalų. Čia nieko naujo jau bent pora dešimčių metų. Bet nuolat didėjant radijo klausymui internetu ir atsirandant vis daugiau radijo stočių bei kito garsinio turinio, klausytojui naudoti daugybę programėlių ir garso šaltinių tampa tiesiog nepatogu. Galimybė pasiūlyti patogią, minimalistinio dizaino ir paprastai valdomą radijo klausymo platformą – mums tai tarsi malonus skolos gražinimas radiją klausančiai ir mylinčiai auditorijai“ – sako RADIOCENTRO radijo stočių grupės, kuriai priklauso Radijas.lt, rinkodaros vadovas Saulius Zakarka.
Radijas.lt pritaikyta ir vairuojantiems – Apple CarPlay ir Android Auto sistemas turinčiuose automobiliuose itin saugu ir patogu valdyti programėlę neatitraukiant dėmesio nuo kelio, o patrauklus dizainas suteikia visą reikalingą informaciją apie eteryje skambančias dainas ir radijo programą.
Programėlę Radijas.lt nemokamai galima parsisiųsti iš Google Play ir App Store.
