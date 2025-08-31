Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Paskutinę vasaros dieną sostinę sudrebino Vaido Baumilos koncertas: ant scenos lipo ir kitos žvaigždės

2025 m. rugpjūčio 31 d. 21:36
Lrytas.lt
Paskutinę vasaros dieną, rugpjūčio 31-ąją dainininkas Vaidas Baumila pasirodė išskirtinėje Vilniaus koncertų erdvėje po atviru dangumi, „Lukiškių kalėjime 2.0“.
Sekmadienį atlikėjas turėjo svarbią užduotį – pristatė naują albumą „Vienodai žydi sodai“.
Dar prieš koncertą į unikalią vietą pradėjo rinktis Vaido gerbėjai. Daugelis jų puošėsi ne tik plačiomis šypsenomis, bet ir išskirtiniais deriniais.
Prasidėjus koncertui visi lingavo pagal naujas ir jau gerai žinomas Vaido dainas.
Į sceną lipo ne tik Vaidas – kartu su juo pasirodė Monika Liu ir Rokas Yan.
„Labai seniai buvome surengę koncertą Vilniuje. Tai bus dviguba šventė, kad, kaip sakoma, pasirodysime namų aikštelėje ir, žinoma, galiausiai pristatysime tai, ką paskutiniu metu kūrėme ir kuo gyvenome – tai naujausias dainas iš albumo“, – dar prieš pasirodymą sakė V. Baumila.
