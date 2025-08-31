Raudondvarį sudrebino lietuviškos muzikos festivalis „M.A.M.A. vasara“: ant scenos lipo ryškiausios žvaigždės

Vasarą uždaryti pakvietė daugybė ryškiausių šalies muzikos atlikėjų ir grupių, tarp kurių – Rokas Yan, Monika Liu, Jazzu, Aistè, Pijus Opera, grupė „Mėlyna“ ir kiti.
Kiekvienais metais į vieną gražiausių šalies vietų – Raudondvario dvaro teritoriją lietuviškos muzikos klausytojus suburiantis festivalis „M.A.M.A. vasara“ priešpaskutinę vasaros dieną užtikrino muzikos ir emocijų gausą.
Rugpjūčio 30 dieną į festivalio sceną žengė vienas po kito žinomiausi šalies atlikėjai ir pradedantys kūrėjai, o visą dieną vainikavo vasaros uždarymo diskoteka po atviru dangumi, kartu su sparčiai populiarėjančiu ir puikiai atpažįstamu didžėjumi – Luku Mi.
„M.A.M.A. vasara“ scenoje savo koncertus surengė tokios muzikos žvaigždės kaip Rokas Yan, Monika Liu, Jazzu, Paulina Paukštaitytė, Pijus Opera, Aistè, Dovi Mi, Akvilė. Taip pat lietuviškos muzikos gerbėjai išgirs grupes Despotin Fam, Black Biceps, Mėlyna.
Festivalio teritorijoje laukė ne tik lietuviška muzika, bet ir daugybė kitų veiklų bei maisto ir gėrimų erdvės.
„Festivalis tapo tradicija, kuri į vieną vietą suburia daugybę šalies atlikėjų ir lietuviškos muzikos gerbėjų. Džiaugiamės, kad galime sukurti ypatingą festivalio atmosferą su tiek puikių muzikos kūrėjų.
Ši vasara nedžiugino savo orais, tad „M.A.M.A. vasara“ buvo proga atsigriebti už tai ir pasilinksminti paskutinį vasaros šeštadienį su puikiu oru“, – teigė organizatoriai.
M.A.M.A. vasaraRaudondvarisKoncertas
