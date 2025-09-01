Marijus Berenis ir Laisva pristato bendrą dainą: vieną jų teko įkalbinėti ne tik dainuoti, bet ir šokti

Šia proga nauja eterio pora pristato bendrą dainą, tapsiančią savotišku laidos himnu. „Įrašų studijoje nesu buvęs šimtą metų, o čia dar ir šokti vaizdo klipui mane privertė“, – šypsosi kultinės grupės „ŽAS“ nariu buvęs M. Berenis, daugeliui muzikos pasaulyje žinomas pseudonimu Tru.
Dainos „Viskas bus gerai“ idėja bei tekstas gimė „Lietaus“ programų direktoriui Gintui Vaičikauskui ir M. Bereniui, o įrašai vyko Arvydo Martinėno-Vudžio studijoje. Ten tuo pat metu nufilmuotas ir vaizdo klipas, kuriame įamžinti smagūs jų bendro darbo užkulisiai.
„Klipą filmavome tuo pat metu, kai įrašinėjome dainą, tad procesas buvo labai smagus, kupinas garsaus juoko, geros energijos. Marijus bandė išsisukti nuo šokių, bet buvo priverstas pajudėti ir jam puikiai sekėsi!
Tikrai – nors esame skirtingi, bet vienas kitą tobulai papildome, jaučiame tarpusavio chemiją, mums nieko nereikia vaidinti. Vaizdo klipe tai labai gerai matosi. Neabejoju, kad tą ryšį pajus ir mūsų laidos klausytojai“, – sako Laisva.
„Šokis? Kaži, ar galima taip vadinti. Atrodžiau, kaip tazeriu purtomas nusikaltėlis. Jei net su žmona per mūsų vestuves nešokau, tai galite įsivaizduoti, kaip to nepernešu“, – prisiminęs filmavimą juokiasi Marijus.
Daina, kaip ir laida – turi tikslą
Pasak dueto, tiek naujoji laida, tiek daina, turi svarbų tikslą įnešti pozityvumo, daugiau šviesos bei geros nuotaikos į klausytojų gyvenimus. Tai užkoduota ir pačiame pavadinime – „Viskas bus gerai“.
„Iš pradžių Marijus net bandė įtikinėti, kad jo balso čia nereikia, kad dainą atlikčiau viena, bet nesunkiai įtikinom jį ir pajudėti, ir padainuoti, o dabar visi galės įvertinti rezultatą. Jei jis sako, kad šimtą metų jau nedainavo, reiškia, šimtą metų ir niekas negirdėjo jo dainuojant. Pats laikas šią klaidą ištaisyti“, – įsitikinusi naujoji „Lietaus“ laidų vedėja.
„Iš tikrųjų, aš įrašų studijoje nesu buvęs šimtą metų, nedainavęs šimtą metų. Ir esu ne tai, kad prastas dainininkas, aš išvis nesu dainininkas. Viskam reikia praktikos, buvo baisoka, bet ko tik nepadarysi dėl mylimų klausytojų. Ir, galiu pasakyti, išgirdęs galutinį rezultatą, esu visai juo patenkintas“, – sako M.Berenis.
Daina „Viskas bus gerai“ ir jos vaizdo klipas:
