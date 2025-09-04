Jau šį šeštadienį Vilniuje – po ketverių metų pertraukos sugrįžtantis SEL

Žiūrovų laukia ne tik galingas garsas ir įspūdinga šviesų programa – tai bus koncertas, kuriame susijungs visa SEL istorija ir legendinė energija.
Grupė pasiruošusi įnešti maksimalų įsitraukimą į savo kūrybą, suteikdama koncertui išskirtinę gyvybę ir dinamiką.
Durys į renginį atsidarys 18:00 val., o koncerto pradžia – 20:00 val.
Prieš pagrindinį pasirodymą publiką apšildys sunkiojo metalo grupė „Erdvė“ bei JD iš Londono – Sofija T.
Organizatoriai įspėja, kad Kalnų parke laukiama pilnutėlė estrada, todėl neišvengiamos eilės. Rekomenduojama atvykti anksčiau – vyks patikros. Padauginus alkoholio, į renginį griežtai nebus įleidžiama.
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti visose „ Bilietai.lt „ kasose ir internetu www.bilietai.lt
SEL – Kam Tiek Daug feat. Soliaris: