Jau šį šeštadienį Vilniuje – po ketverių metų pertraukos sugrįžtantis SEL

2025 m. rugsėjo 4 d. 11:06
Šį šeštadienį Vilniuje vyks ilgai lauktas SEL koncertas. Po ketverių metų pertraukos grupė grįžta į sceną, į Kalnų parką, su programa, kuri pažada tapti išskirtiniu įvykiu, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Žiūrovų laukia ne tik galingas garsas ir įspūdinga šviesų programa – tai bus koncertas, kuriame susijungs visa SEL istorija ir legendinė energija.
Grupė pasiruošusi įnešti maksimalų įsitraukimą į savo kūrybą, suteikdama koncertui išskirtinę gyvybę ir dinamiką.
Durys į renginį atsidarys 18:00 val., o koncerto pradžia – 20:00 val.
Prieš pagrindinį pasirodymą publiką apšildys sunkiojo metalo grupė „Erdvė“ bei JD iš Londono – Sofija T.
Organizatoriai įspėja, kad Kalnų parke laukiama pilnutėlė estrada, todėl neišvengiamos eilės. Rekomenduojama atvykti anksčiau – vyks patikros. Padauginus alkoholio, į renginį griežtai nebus įleidžiama.
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti visose „ Bilietai.lt „ kasose ir internetu www.bilietai.lt
SEL – Kam Tiek Daug feat. Soliaris:
