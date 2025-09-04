Madonnai choreografiją kūrusi Natasha Bielenberg atvyksta į Lietuvą

Grupėje – net kelios giminės kartos
Vieninteliam pasirodymui Lietuvoje Nataša atvyks su visa šeimos grupe „Raya And Company“ iš Norvegijos. Būtent Nataša šoka jau daugiau nei 50 metų ir net choreografavo čigonų šokį Madonnos pasauliniam turui „Sticky & Sweet“ bei koncertavo kartu vienoje scenoje!
Šios grupės siela – visame pasaulyje žinoma legendinė Raya Bielenberg, Natashos mama. Muzika ir šokis – šios giminės kraujyje: nuo Rayos, kuri pradėjo karjerą dar penktajame dešimtmetyje, iki jos vaikų ir anūkų, kurie šiandien garsina romų kultūrą tarptautinėse scenose. Viena garsiausių romų menininkių, grupės siela Raya per savo ilgą karjerą ne tik išleido dešimtis albumų ir užkariavo Europos, Amerikos bei Azijos scenas, bet ir buvo išrinkta į Tarptautinės romų sąjungos parlamentą už aktyvią veiklą žmogaus teisių srityje. O šiemet Raya Bielenberg apdovanota Šv. Hallvardo medaliu už ilgametį atsidavimą ginant romų tautą ir už romų kultūros sklaidos skatinimą.
„Gysy fest 2025“ scenoje grupė pasirodys visa sudėtimi. Rayos anūkas Nikak Ivanovičius gitarą į rankas paėmė būdamas vos 13-os ir nuo tada grojo su muzikantais iš viso pasaulio. Aleco Ivanovičius, dar vaikystėje įrašęs dainą savo tėvo albume „Romano Drom“, šiandien kartu su šeima atstovauja Norvegijai tarptautinėse scenose.
„Tai ne šiaip koncertas – tai gyva istorija, kurią kuria keturios kartos, o jų muzika ir šokiai nepalieka abejingų. Džiaugiamės, kad galime savo klausytojams Lietuvoje atvežti tokio kalibro žvaigždes“, – sako vienas iš festivalio organizatorių, Lietuvos romų bendruomenės“ pirmininkas, romų teatro „Sare roma“ lyderis Ištvanas Kvik.
Žinomi nuo Kairo iki Niujorko
Festivalio scenoje taip pat pasirodys žinoma romų grupė „Romano Drom“ iš Vengrijos. Tai vienas žymiausių šiuolaikinės romų kultūros atstovų Vengrijoje, šiemet švenčianti savo 25-metį. Nuo pat įkūrimo 1999 metais, grupė koncertavo visame pasaulyje – nuo Kairo iki Niujorko, nuo Pietų Korėjos iki Londono, nuo Pekino iki Oslo. Jie surengė turus Artimuosiuose ir Tolimuosiuose Rytuose, turi daug sėkmingų koncertinių serijų užsienyje ir grojo beveik visose Europos šalyse. O šiemet jie pirmą kartą lankosi ir Lietuvoje.
Jų išskirtinė muzika sulaukė milžiniškos sėkmės ir pavertė „Romano Drom“ viena geidžiamiausių grupių ne tik tarp romų kultūros puoselėtojų, bet ir tarp pasaulio muzikos atlikėjų. Grupės tikslas – skleisti savo ypatingą muziką ir pamilti ją net tiems klausytojams, kurie dar nepažįsta romų muzikos, šokių ir kultūros. Ši idėja puikiai atsispindi jų albumuose, kuriuose tradicinės olachų romų melodijos derinamos su kitų muzikinių kultūrų bruožais. Gera nuotaika, šokiai ir išskirtinė pasaulio muzikos patirtis garantuota kiekviename koncerte.
Atvyksta legendos iš Prancūzijos
Tarp žinomų svečių iš užsienio, kurie pirmą kartą pasirodys Lietuvos scenoje, yra ir žinoma romų grupė iš Prancūzijos – „Marcela band“. Jos varomoji jėga – galingas ir spalvingas solistės Marcelos Cisarovos balsas, kurį pasirodymuose lydi gitara, smuikas, kontrabosas. Šios grupės pasirodymai kupini jausmo, emocijos, kurios nepalieka abejingų. Skambant auksiniam Marcelos balsui, publika tiesiog užburiama. Tai ne tik pasirodymai, tai nepamirštama patirtis.
Visi, kas nors kartą yra matę Emiro Kusturicos filmą „Čigonų laikas“, tikrai prisimins jo garso takelį – aštrius, svaiginančius ir veržlius Balkanų pučiamųjų orkestro garsus. Tai – orkestro „Kadrievi“ muzikantai iš Makedonijos, kurie šiemet atvyksta taip pat atvyksta į „Gypsy Fest“. Orkestro stilius apjungia gilias romų šaknis ir bendruomenės tradicijas su šiuolaikišku muzikiniu pojūčiu. Tai – aukščiausios meninės kokybės jaunąją kartą atstovaujantis kolektyvas. Orkestro „Kadrievi“ muzika kelia įvairias emocijas – nuo liūdnų baladžių iki pašėlusio šokio ritmo. Orkestras pasirodo tiek Balkanų diasporos bendruomenių renginiuose, tiek pasaulio muzikos festivaliuose.
Scenoje – net 60 atlikėjų vieno atlikimo metu
„Tai – dar ne visos staigmenos, kurias paruošėme savo klausytojams šiemet. Tarp svečių turėsime ir mūsų draugus, latvių romų grupę „Ame Roma“, kurie mūsų festivalio klausytojų jau pamilti, nes dalyvaus nebe pirmą kartą. Taip pat rugsėjo 13 d. koncerto „Compensa“ salėje metu jau antrą kartą Lietuvoje vyks „Romavision“ konkurso finalas. Čia pasirodys talentingiausi romai ne tik iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, bet ir Suomijos. Geriausią išrinks tarptautinė žiūri, kurioje – vien romų tautybės atlikėjai ir scenos profesionalai.
Esu tikras, kad šiemet festivalis nepaliks abejingų. Paruošėme tikrą bombą, kurią susprogdinsime rugsėjo 13 d. Scenoje pasirodys ne tik užsienio svečiai, bet ir žinomi Lietuvos atlikėjai: Konsuela Mačiulevičiūtė, „Sare Roma“. Taip pat pasirodys rytietiškų šokių studija „Sultana“. Scenoje bus netgi 20-ties choristų choras, o renginio finalas – net 60 atlikėjų gyvai atliekant romų himną! Pažadu, kad tai bus nepakartojama!“, – sako Ištvanas Kvik.
Bilietus į Grand koncertą platina kakava.lt: https://kakava.lt/renginys/gypsy-fest-2025/9414/18207
Festivalio globėjai: Lietuvos kultūros taryba, Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės, Vilniaus m. Savivaldybė, Europos romų kultūros institutas (ERIAC).
romaiFestivalisMuzika
Rodyti daugiau žymių