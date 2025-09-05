Monika Liu surengs ypatingą kalėdinį koncertą Palangoje

Monika Liu klausytojus visuomet džiugina savo charizma, subtiliu humoru ir gebėjimu pasakoti istorijas per dainas. „Mano muzika gimsta iš tikrų jausmų, todėl tikiu, kad kiekvienas ras sau pažįstamą emociją, kuri liks ir po Kalėdų“, – sako atlikėja.
Įspūdinga kelionė iki šio koncerto
Pastarieji keleri metai Monikai Liu buvo itin intensyvūs ir prasmingi. Ji surengė grandiozinius koncertus kartu su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro simfoniniu orkestru didžiausiose šalies arenose bei Kalnų parke. Šios patirtys dar labiau atskleidė šios atlikėjos talentą ir virtuoziškumą.
Šiemet Monika nusprendė grįžti prie „Santa Monikos“ tradicijos ir po pertraukos Šv. Kalėdų laikotarpiu surengti solinį koncertą. „Kalėdų metas yra mano mėgstamiausias – jį visada leidžiu pajūryje su šeima. O šiemet dar ir dainuosiu jums, irgi pajūryje“, – pasakoja Monika Liu.
Didžiausi hitai ir šventinė nuotaika
Šventiniame vakare Palangoje skambės visi didžiausi Monikos Liu kūriniai: „Sentimentai“, „Šampanas (bul bul bul)“, „Kodėl Tu Čia?“, nuotaikingoji „Vaikinai Trumpais Šortais“ bei daugelis kitų dainų, kurios jau tapo neatsiejama šiuolaikinės lietuviškos muzikos dalimi. Žiūrovai galimai sulauks ir kelių klasikinių kalėdinių dainų.
„Šis koncertas bus ypatinga proga sustoti ir paminėti gražiausią metų laiką kartu“, – į pajūrį kviečia Santa Monika Liu.
Bilietai į Monikos Liu šventinį koncertą Palangoje prekyboje pasirodė jau nuo šiandien. Tik pirmąją prekybos dieną juos galima įsigyti geriausia kaina. Bilietus platina kakava.lt.