„Vilniaus dienų“ sceną sudrebino „Tautumeitas“ ir „Hiperbolės“ hitai: klausėsi minios žmonių

Šeštadienio vakarą gausiai susirinkusi publika klausėsi dviejų išskirtinių koncertų – modernų latvišką folklorą pristatančios grupės „Tautumeitas“ ir lietuviško roko legendos, grupės „Hiperbolė“ įkūrėjo Viktoro Prapro su grupe.
Festivalio scena 20 valandą priklausė latvių kolektyvui „Tautumeitas“, kuris savo pasirodymu sukūrė ypatingą atmosferą.
Šešių atlikėjų vokaliniai balsai, papildyti smuiko, mandolinos, klarneto bei perkusijos garsais, persipynė su elektronikos elementais. Publika galėjo išgirsti šiuolaikinį folkloro skambesį, kuriame tradicinės latvių liaudies dainos susiliejo su moderniais ritmais. Katedros aikštėje skambėję kūriniai priminė ir šaknis, ir kartu kvietė pažvelgti į folklorą kaip į gyvą, aktualų reiškinį.
Po valandos scenoje pasirodė Viktoras Prapras su grupe. Sostinės širdyje skambėjo legendinės „Hiperbolės“ dainos, užauginusios ne vieną kartą. „Tu grok“, „Pamiršk mane“, „Išgalvotas gyvenimas“, „Vandens ženklai“ ir kiti kūriniai tapo bendru publikos choru – daugelis klausytojų neslėpė šypsenų, o kai kurie įsijautę dainavo nuo pirmojo iki paskutinio žodžio.