Atskleista „Lilas ir Innomine“ koncerto programa: pasirodys ypatingi svečiai

Po penkerių metų pertraukos veiklą atkūręs Konstantino Kiverio-Lilo ir Rolando Venckio-Innomine duetas šiemet ne tik sudrebino didžiausią šalies areną, bet ir nustebino gerbėjus netikėtomis naujienomis – netrukus dienos šviesą išvys naujas albumas „AKNB“.
Vasarą „Lilas ir Innomine“ jau pristatė du naujus ir didžiulio populiarumo susilaukusius kūrinius „Personažas“ bei „Kas jūs?“, todėl rugsėjo 13-ąją pirmąkart nuo 2019-ųjų atliks naujos kūrybos, kartu su populiariausiais grupės visų laikų hitais „Tu privalai skambėt“, „Karina“, „Žmogus velniškai bijantis stebuklo“, „Kai tu žengi gūžiasi Vilnius“ ir „Išgama“.
„Sugrįžome su ambicija sukurti naują albumą ir per penkerius metus surengti tris koncertus. Tokius, dėl kurių buvo verta sugrįžti. Susitinkame Vingyje, nes vėliau porai metų vėl dingsim iš eterio“, – sako Konstantinas Kiveris-Lilas.
„Lilas ir Innomine“ koncerto programa:
16:00 val. – DJ Lukasmi
18:00 val. – Petunija
19:00 val. – Micro One x Ade
20:00 val. – SHWR
21:00 val. – Lilas ir Innomine
Didžiausias „Lilas ir Innomine“ karjeros koncertas vyks rugsėjo 13 dieną Vilniaus Vingio parke, o kad renginio dieną būtų paprasčiau rasti kelią į muziką – iš anksto pristatomas vizualus renginio erdvės planas. Koncerto bilietus platina „Bilietai.lt“.
Lilas ir Innomine – Kas jūs?