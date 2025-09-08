Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsMuzika

Atskleista „Lilas ir Innomine“ koncerto programa: pasirodys ypatingi svečiai

2025 m. rugsėjo 8 d. 10:47
Viena reikšmingiausių Lietuvos hiphopo grupių „Lilas ir Innomine“ kviečia į didžiausią savo karjeros koncertą Vilniaus Vingio parke ir atskleidžia, kad rugsėjo 13 dieną turės ypatingų svečių – duetą apšildys alternatyvios pop muzikos atlikėja Petunija, praėjusių metų Lietuvos nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje sužibėję „SHWR“ bei puikiai žinomi hiphopo scenos vardai „Ade“ ir „Micro One“, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (7)
Po penkerių metų pertraukos veiklą atkūręs Konstantino Kiverio-Lilo ir Rolando Venckio-Innomine duetas šiemet ne tik sudrebino didžiausią šalies areną, bet ir nustebino gerbėjus netikėtomis naujienomis – netrukus dienos šviesą išvys naujas albumas „AKNB“.
Vasarą „Lilas ir Innomine“ jau pristatė du naujus ir didžiulio populiarumo susilaukusius kūrinius „Personažas“ bei „Kas jūs?“, todėl rugsėjo 13-ąją pirmąkart nuo 2019-ųjų atliks naujos kūrybos, kartu su populiariausiais grupės visų laikų hitais „Tu privalai skambėt“, „Karina“, „Žmogus velniškai bijantis stebuklo“, „Kai tu žengi gūžiasi Vilnius“ ir „Išgama“.
„Sugrįžome su ambicija sukurti naują albumą ir per penkerius metus surengti tris koncertus. Tokius, dėl kurių buvo verta sugrįžti. Susitinkame Vingyje, nes vėliau porai metų vėl dingsim iš eterio“, – sako Konstantinas Kiveris-Lilas.
„Lilas ir Innomine“ koncerto programa:
16:00 val. – DJ Lukasmi
18:00 val. – Petunija
19:00 val. – Micro One x Ade
20:00 val. – SHWR
21:00 val. – Lilas ir Innomine
Didžiausias „Lilas ir Innomine“ karjeros koncertas vyks rugsėjo 13 dieną Vilniaus Vingio parke, o kad renginio dieną būtų paprasčiau rasti kelią į muziką – iš anksto pristatomas vizualus renginio erdvės planas. Koncerto bilietus platina „Bilietai.lt“.
Lilas ir Innomine – Kas jūs? 
Lilas ir InnomineKoncertasPetunija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.