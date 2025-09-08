Arešto orderis į Ukrainos vidaus reikalų ministerijos duomenų bazę buvo įtrauktas dar liepos 1 d., tačiau tik neseniai patraukė Rusijos žiniasklaidos dėmesį.
Pasak tyrėjų, nuo tada, kai Rusija 2014 m. aneksavo Krymą, Timati šiame pusiasalyje koncertavo mažiausiai septynis kartus.
SBU birželio mėnesį už akių oficialiai pateikė jam kaltinimus.
Ši agentūra apibūdino Timati kaip „Rusijos propagandos dalyvį“ ir pažymėjo, kad jis buvo oficialus Vladimiro Putino kampanijos įgaliotinis 2012, 2018 ir 2024 m. prezidento rinkimuose.
Ji taip pat apkaltino reperį, kad jis „palaiko Rusijos agresiją, Krymo aneksiją ir Ukrainos pagrindinių teisių į nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą pažeidimą“.
Timatireperisarešto orderis
Rodyti daugiau žymių