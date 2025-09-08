Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vinco Kudirkos aikštėje – iškilmingas LSVO naujo sezono pristatymas

2025 m. rugsėjo 8 d. 13:21
Lrytas.lt
Pimadienį Vilniuje Lietuvos valstybinio simfoninio orkestras iškilmingai pristatė 37-ąjį koncertų sezoną.
Renginys vyko Vinco Kudirkos aikštėje, kur pasirodė ir meno vadovas, vyr. dirigentas Gintaras Rinkevičius.
Klasikinės muzikos skambesiu mėgavosi būrys gerai nusiteikusių žmonių.
Buvo galima išgirsti ne tik Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro atliekamus fragmentus iš naujajame sezone skambėsiančių kūrinių, bet ir pirmiems sužinoti didžiausias koncertų sezono naujienas.
Pristatymo programoje buvo 4 kūriniai: R. Wagner. „Lohengrinas“, 3 veiksmo įžanga; M. K. Čiurlionis. „Jūra“ (fragmentai); G. Mahler. Simfonija Nr. 1 (fragmentai); A. Piazzolla. „Libertango“.
Iškilmingą renginį vedė muzikologė Rasa Murauskaitė-Juškienė.
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (LVSO)pristatymasGintaras Rinkevičius

