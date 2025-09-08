Vinco Kudirkos aikštėje – iškilmingas LSVO naujo sezono pristatymas

Renginys vyko Vinco Kudirkos aikštėje, kur pasirodė ir meno vadovas, vyr. dirigentas Gintaras Rinkevičius.
Klasikinės muzikos skambesiu mėgavosi būrys gerai nusiteikusių žmonių.
Buvo galima išgirsti ne tik Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro atliekamus fragmentus iš naujajame sezone skambėsiančių kūrinių, bet ir pirmiems sužinoti didžiausias koncertų sezono naujienas.
Pristatymo programoje buvo 4 kūriniai: R. Wagner. „Lohengrinas“, 3 veiksmo įžanga; M. K. Čiurlionis. „Jūra“ (fragmentai); G. Mahler. Simfonija Nr. 1 (fragmentai); A. Piazzolla. „Libertango“.
Iškilmingą renginį vedė muzikologė Rasa Murauskaitė-Juškienė.