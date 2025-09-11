„Loftas Fest“ – jau rytoj: paskelbta pilna programa, bilietai – tirpsta

„Loftas Fest“ šiemet ir vėl išlieka ištikimas savo esmei – tai ne tik koncertai, bet ir platforma Lietuvos muzikos, meno bei miesto kultūros scenoms. Šių metų festivalis pristatys net šešias skirtingas muzikines erdves, kuriose pasirodys kelios dešimtys kūrėjų, nuo pradedančiųjų iki jau gerai žinomų vardų.
LRT Opus scena kvies pasinerti į populiariosios alternatyvios muzikos garsus – čia gros „Solo Ansamblis“, „Katarsis“, „Abudu“, „Angelou“, „Kedrostuburas“ ir „Bohemos tarifas“.
„Tuborg Zeros“ scenoje dieną skambės gitarų bei elektronikos deriniai su „Requiem“, „Skaptetu“, „Elnio Rago Mišku“, „Local Blood“, „Bucktooth Tiger“, „Twin Dive“, „Orais“, „Gruodžiu“ ir kitais. Naktimis sceną perims užsienio svečiai – Schacke (Danija), Yo Speed (JK), Nina Elektrichka (Latvija) ir Papa Bo Selektah (Baltarusija), kurie kartu su vietiniais „Stiqlas“, „Jaroška“, „Rambynas“ ir kitais užkurs elektronikos vakarėlius iki pat paryčių.
„Red Cat“ scenoje laukia gyvi pasirodymai iš Ingajos, „Saulės Dievo“, Taso, Sipo, „Defekto“ ir kitų, o taip pat energingi elektronikos bei drum’n’bass setai iš „Doctah Jahngle“, „Bass Fellas“, „Babilan“ bei daugelio kitų atlikėjų. Tuo tarpu Elfa, Garage ir KFC scenos pasiūlys eksperimentus, gyvą hiphopą, beatbox kovas ir DJ rinkinius – nuo „7tosmoke Beatbox Battle“, DJ Mamania, „Studio Maruko“, „Simon Jean Chick“ iki , „Ketamini“, Fantas, Alejas (LV) bei „Pluie de Cometes“, „Dominic Dessert“, „Lynke“ ir daugelio kitų.
„Šiemet norime sukurti dar artimesnę, šiltesnę atmosferą. Mums svarbiausia – kad festivalis išliktų vieta, kurioje susitinka skirtingos kūrybinės bendruomenės, dalijasi idėjomis ir įkvepia viena kitą“, – sako „Loftas Fest“ organizatoriai.
Pilną programą su pasirodymų laikais ir scenomis galima atrasti „Loftas fest“ socialiniuose tinkluose. Tiesa, bilietai labai greitai tirpsta – norintys apsilankyti, turėtų suskubti įsigyti juos kuo greičiau.
Festivalis vyks jau šį savaitgalį, rugsėjo 12–13 dienomis, Vilniuje, menų fabrike „Loftas“.