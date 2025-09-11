Lrytas Premium prenumerata tik
Legedinė grupė „Take 6“ pasirodys LVSO koncertų salėje

2025 m. rugsėjo 11 d. 11:52
Gruodžio 16 d. Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje pasirodys legendinė a cappella grupė „Take 6“. Tai kolektyvas, pelnęs 10 „Grammy“ apdovanojimų, daugybę kitų tarptautinių įvertinimų ir užsitarnavęs ypatingą vietą Gospel muzikos šlovės muziejuje, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Grupę sudaro šeši vokalistai – Claude McKnight, Mark Kibble, Joel Kibble, Dave Thomas, Alvin Chea ir Khristian Dentley. „Take 6“ susikūrė dar 1980 metais Alabamoje, o šiandien jų vardas tapo aukščiausios prabos a cappella muzikos sinonimu. Quincy Jones apie juos yra pasakęs: „Tai patys stipriausi vokalistai planetoje“.
Per daugiau nei tris dešimtmečius „Take 6“ koncertavo visame pasaulyje ir dalijosi scena su tokiomis muzikos legendomis kaip Ray Charles, Stevie Wonder, Whitney Houston, Ella Fitzgerald, Brian Wilson ar Michael McDonald. Jie taip pat yra dalyvavę įvairiuose televizijos projektuose, tarp jų – „Grammy“ pagerbimo renginiuose Paului Simonui ir grupei „The Beach Boys“.
Gruodžio 16-ąją klausytojai Vilniuje turės progą išgirsti, kaip ši grupė jungia gospel, džiazo, R&B ir pop muzikos elementus. Kiekviename koncerte jie kuria ypatingą atmosferą, kuri užburia tiek muzikos melomanus, tiek pirmą kartą juos girdinčius.
Per savo karjerą „Take 6“ buvo įvertinti daugiau kaip dviem dešimtimis „Grammy“ nominacijų, iš kurių laimėjo dešimt, „Soul Train“ apdovanojimu ir 10 „Dove“ apdovanojimų. Jų pasiekimai liudija ne tik išskirtinį profesionalumą, bet ir ištikimybę vertybėms draugystei, tikėjimui, pagarbai ir meilei muzikai.
