Vilniuje nuskambėjo dar niekur nepasirodęs Lilo ir Innomine albumas: atlikėjai atskleidė paslaptį

Trečiadienio vakarą Vilniuje, bare „Dirigentai“, susirinkusiems į naują renginių ciklo „Perklausos“ sezoną pasiūlyta neeilinė galimybė išgirsti naują Lilo ir Innomine albumą „AKNB“.
Hiphopo muzikos dueto gerbėjai pirmieji išgirdo dar niekur nepasirodžiusius kūrinius iš naujojo albumo, kuris viešai prieinamas bus šį sekmadienį, iškart po šeštadienį Vingio parke vyksiančio Lilo ir Innomine koncerto.
Šių metų kovą po penkerių metų pertraukos sugrįžęs duetas jau spėjo sudrebinti Žalgirio areną ir, panašu, jog grupės gerbėjai atlikėjų taip lengvai nepaleis.
Albumas, kurio neturėjo būti
Renginio vedėjas Rolandas Mackevičius, pradėjęs renginį nuo Lilo ir Innomine naujo albumo pavadinimo šifravimo, sugebėjo iš atlikėjų išgauti, ką reiškia paslaptingas raidžių derinys – „AKNB“. Pasirodo, tai albumas, kurio neturėjo būti.
„Mes sugalvojome, kad padarysime proginį, penkių metų mirties jubiliejų, vienetinį koncertą ir jis taip puikiai paėjo, kad nusprendėm, jog reikia grįžti. O jeigu jau nori grįžti, reikia ir naujos muzikos“, – pasakoja Konstantinas Kiveris-Lilas.
Visgi Rolandas Venckys-Innomine pripažįsta, jog po penkerių metų grįžti ir vėl kurti kartu buvo keista. „Per tą penkmetį mes nukeliavome skirtingom kryptim. Anksčiau vienas kitą suprasdavom iš pusės žodžio, o dabar sugrįžus buvo sunkiau surasti tą bendrą tašką. Visgi, manau, ilgainiui pavyko.“
Lilas ir Innomine pripažįsta, jog albumo kūrybos procesas buvo natūralus žingsnis po milžiniškos sugrįžimo koncerto sėkmės. „Su šiuo albumu nebuvo jokios kančios, nereikėjo spausti. Buvo sunkesnių ir lengvesnių momentų, bet albumas nėra iš reikalo“, – teigia Rolandas-Innomine.
„Kūryba yra malonus procesas tol, kol tu neįrėmini savęs į kažkokius dedlainus ir pažadus sau, o kartais ir viešus pažadus, kad bus albumas. Tada jau prasideda darbas ir kiekvieną sapalionę privalai paversti kūnu“, – papildo jį Konstantinas-Lilas.
Duetas pripažįsta, jog paskutinis pusmetis jiems nebuvo lengvas, nes dirbti ir kurti teko nemažai. „Mažai miego, daug streso“, – juokiasi Konstantinas-Lilas.
Gerbėjai išgirs ir Innomine balsą
Konstantinas-Lilas dalinasi, jog tiek visai kūrybai, tiek ir naujam albumui įtakos turėjo daugybė veiksnių ir įvykių. „Absoliučiai viskas gyvenime daro įtaką tavo kūrybai: pradedant tuo, ką tu dabar veiki, baigiant tuo, ką tu klausai. Visas mano gyvenimas yra kūryba: aš rašau atsikėlęs, rašau eidamas miegoti“, – sako Konstantinas-Lilas.
Vis dėlto jis pripažįsta, jog skambesys klausytojams gali pasirodyti naujas ir negirdėtas. „Visas albumas yra labai skirtingas: yra gabalai kurie labai hiphopiniai, reperiški, yra, kurie skamba visiškai kitaip, yra ir senojo Lilo ir Innomine skambesio. Nors mes ir esam visokie. Tiesiog išeidavo tokie kūriniai kaip „Karina“ ir žmonės imdavo galvoti, kad tai mūsų vizitinė kortelė, nors tarp mūsų kūrinių būdavo visko“, – pasakoja Konstantinas-Lilas.
„Kiekvieną kartą kuriant albumą galvojam, kad jis bus visiškai kitoks, bet kuo gyveni tuo momentu, tą ir kuri. Mums visada ir atrodo, kad jis yra visiškai kitoks, galbūt tik kitiems taip neatrodo“, – sako Rolandas-Innomine.
Ieškodamas daugiau skirtumų nuo ankstesnių albumų Rolandas Venckys-Innomine išdavė gerbėjams ir vieną netikėtą detalę. „Fun fact: vienoje iš dainų aš dainuoju priedainį. Tai įvyko pirmą kartą grupės istorijoje. Ir turbūt paskutinį“, – juokiasi Rolandas-Innomine.
Duetas pripažįsta, jog per penkerius pasikeitė ne tik jie ar jų muzika, bet ir gerbėjai bei visa lietuviška scena. „Mūsų auditorija gerokai užaugusi, ji netgi stipriai peraugo mus“, – teigia Konstantinas-Lilas.
„Aš apskritai labai džiaugiuosi dėl lietuviškos scenos: tiek dėl kokybės, kaip ji išaugo, tiek dėl stadiono, kad galim turėti pasaulinio lygio atlikėjus, kad lietuviai suorganizuoja tokius koncertus. Žiauriai džiaugiuosi ir didžiuojuosi“, – sako Konstantinas-Lilas.
Geriausias pokalbio su Lilu ir Innomine akimirkas jau visai netrukus bus galima išvysti renginio įraše, kuris pasirodys internete, o apie būsimus renginius visa naujausia informacija nuolat atnaujinama „Perklausos“ „Facebook“ bei „Instagram“ paskyrose.