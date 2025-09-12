Skambus sugrįžimas: suomių folk-metalo superžvaigždės „Korpiklaani“ koncertuos Lietuvoje

Nuoširdi grupė, kurią 2003 m. įkūrė širdyje šamanas Jonne Järvelä (vokalas/gitara), per pastaruosius du dešimtmečius sugebėjo sukurti lengvai atpažįstamą stilių – iš tikrųjų retas atvejis XXI amžiaus sunkesnės muzikos pasaulyje. Superžvaigždės? Na, ką dar galite pasakyti apie šiuos nepaprastus vyrus, kurie mums padovanojo daugybę nepamirštamų dainų ir tiek daug kitų dalykų.
„Korpiklaani“ vardas puošia daugelio didžiausių Europos metalinių festivalių afišas. Ir ne veltui: dvylika studijinių albumų per 22 metus išleidusių darboholikų iš Suomijos miškų kupinai grupei atitenka pripažinimas už tai, kad jie savo šalyje prikėlė folkloro muzikos tradicijas bei tapo vienais iš folk-metalo žanro pradininkų.
„Korpiklaani“ metalo pasaulyje išsiskiria ne tik nedaug kur girdimu akordeono bei smuiko sąskambiu su labiau žanrui įprastomis gitaromis bei būgnais, tačiau ir savo sprogstama energija, kuri norom nenorom verčia klausytojus kelti prie burnos alaus bokalą ar kito tauraus gėrimo ragą.
Mat ir didelė dalis šių suomių dainų yra būtent apie tai: „Alus“, „Degtinė“, „Mažas laimingas girtuoklis“, „Medinės pintos“, „Išgerkime“ ir kitos. Taip, kai kuriuos grupės kūrinius galima drąsiai vadinti užstalės metalo muzika. Tačiau „Korpiklaani“ ypatingai gerbia ir savo šalies kultūrą bei istoriją: didelė dalis jų kūrybos yra grindžiama samių tautosaka ir Suomijos nacionalinio epo „Kalevala“ motyvais – pastarajam buvo skirtas netgi ištisas albumas „Manala“ (2012).
Šį rudenį linksmieji suomiai savo linksmiausias metalines polkutes sugros ir fanams Baltijos šalye – džiugins juos ne tik labiausiai pamiltais kūriniais iš ankstesnių albumų, bet ir dainomis iš paties naujausio dainų rinkinio „Rankarumpu“ (2024). Naujasis „Korpiklaani“ albumas yra išties vėjavaikiškas ir jo turinys dar labiau nei ankstesnių albumų pritaikytas užstalei. Jis yra daugybę kartų linksmesnis bei šviesesnis už beveik viską, ką galime išgirsti metalisto grojaraštyje, todėl pasiruoškite pašėlusiai muzikos šventei – kojos ir bokalai kilnosis patys, o šypsenos nušvies net pačius rūsčiausius veidus!