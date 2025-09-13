Lilas ir Innomine sudrebino Vingio parką: didžiausias karjeros koncertas ir ošianti minia

Duetą apšildė alternatyvios pop muzikos atlikėja Petunija, praėjusių metų Lietuvos nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje sužibėję „SHWR“ bei puikiai žinomi hiphopo scenos vardai „Ade“ ir „Micro One“.
Po penkerių metų pertraukos veiklą atkūręs Konstantino Kiverio-Lilo ir Rolando Venckio-Innomine duetas šių metų kovą ne tik sudrebino didžiausią šalies „Žalgirio“ areną, bet ir nustebino gerbėjus netikėtomis naujienomis – dienos šviesą netrukus išvys naujas albumas „AKNB“.
Vasarą „Lilas ir Innomine“ jau pristatė du naujus ir didžiulio populiarumo susilaukusius kūrinius „Personažas“ bei „Kas jūs?“, todėl šiame koncerte pirmąkart nuo 2019-ųjų atliko naujos kūrybos, kartu su populiariausiais grupės visų laikų hitais „Tu privalai skambėt“, „Karina“, „Žmogus velniškai bijantis stebuklo“, „Kai tu žengi gūžiasi Vilnius“ ir „Išgama“.
„Sugrįžome su ambicija sukurti naują albumą ir per penkerius metus surengti tris koncertus. Tokius, dėl kurių buvo verta sugrįžti.
Susitinkame Vingyje, nes vėliau porai metų vėl dingsim iš eterio“, – sakė Konstantinas Kiveris-Lilas.
2009 m. susibūręs duetas tapo tikru Lietuvos hiphopo fenomenu: pradėję nuo koncertų rūsiuose išaugo į vieną geidžiamiausių muzikos vardų šalyje ir tapo pirmąja Lietuvos hiphopo grupe, pradėjusia koncertuoti didžiausiose šalies arenose.
Duetas išleido 5 albumus, kurie pelnė 4 platininius apdovanojimus, o muzikos platformose turi virš 200 mln. perklausų.