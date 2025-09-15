Jei „Eurovizijoje“ dalyvaus Izraelis, konkursą žada boikotuoti dar viena šalis

Jo komentarai nuskambėjo kitą dieną po to, kai Ispanijos dviračių lenktynės „La Vuelta“ buvo pirma laiko nutrauktos dėl chaotiškų propalestinietiškų protestų Madrido centre.
Demonstrantai, smerkiantys „Israel-Premier Tech“ komandos dalyvavimą vienose svarbiausių dviračių lenktynių, nustūmė policiją ir įsiveržė į trasą Ispanijos sostinėje, priversdami organizatorius nutraukti paskutinį varžybų etapą.
„Turime užtikrinti, kad Izraelis nedalyvautų kitoje „Eurovizijoje“. Kaip jau padarė Airija, Slovėnija, Islandija, taip pat Nyderlandai; jei mums nepavyks išvaryti Izraelio, Ispanija turėtų nedalyvauti“, – Ispanijos visuomeniniam radijui sakė E. Urtasunas.
Jis pridūrė, kad sprendimą dėl Izraelio dalyvavimo konkurse turi priimti renginio organizatorė – Europos transliuotojų sąjunga (EBU).
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas gegužės mėnesį, po pastarojo „Eurovizijos“ konkurso pareiškė, kad Izraelis turėtų būti pašalintas dėl jo karinės kampanijos Gazos Ruože.
Eurovizija yra didžiausias pasaulyje tiesiogiai transliuojamas muzikos renginys. Šiemet Bazelyje vykusį renginį 37 šalyse stebėjo 166 mln. žiūrovų.
Gegužę, prieš „Eurovizijos“ finalo transliaciją, Ispanijos visuomeninis transliuotojas RTVE parodė pranešimą, kuriame ragino siekti „taikos ir teisingumo Palestinai“.
Šiemet konkursą laimėjo Austrijos dainininkas JJ, užtikrindamas Austrijai teisę rengti 2026 m. konkursą.
Visuomeniniai transliuotojai iki gruodžio vidurio turi patvirtinti, ar dalyvaus.
Liepos mėnesį EBU pranešė, kad pradeda konsultacijas su visais organizacijos nariais dėl Izraelio dalyvavimo. Ji teigė, kad bus aptariama, „kaip mes valdome dalyvavimą, geopolitinę įtampą ir kaip kitos organizacijos sprendė panašius uždavinius“.
Palestiniečius palaikantys aktyvistai dėl Izraelio dalyvavimo protestavo Malmėje (Švedija) 2024 m. ir Bazelyje (Šveicarija) šių metų gegužę.