Latvijos džiazo-fanko grupė „Very Cool People“ leidžiasi į turą po Baltijos šalis – apsilankys Vilniuje ir Palangoje

„Baltų vienybės ture“, žyminčiame stiprų trijų Baltijos šalių istorinį ir kultūrinį ryšį, prie grupės prisijungs ir talentinga Latvijos dainininkė Daniela Mase. Grupės lyderis Elvijs Grafcovs pasakoja, jog unikalų Danielos balsą pirmą kartą išgirdo prieš keletą metų Rygos Juozapo Medinio muzikos mokykloje, kur pats tuo metu dirbo džiazo mokytoju.
„Buvau nustebintas jos balso lankstumo ir originalumo, todėl, kai ji pabaigė muzikos mokyklą, pradėjau dirbti su ja individualiai ir galiausiai pakviečiau prisijungti prie grupės“, – sako „Very Cool People“ lyderis.
Unikalaus balso savininkė jau porą metų vis prisijungia prie gyvų grupės koncertų, tačiau su Lietuvos klausytojais pirmoji pažintis įvyko tik šią vasarą.
„Kai pirmą kartą su „Very Cool People“ atvykau į Lietuvą (tą kartą koncertavome Palangoje), buvau nustebusi kaip labai... aš nesuprantu lietuviškai. Tikrai tikėjausi, kad lietuvių ir latvių kalbos panašios, o man nebus sunkumų bent suprasti, apie ką eina kalba. Elvijs bendravo su klausytojais lietuviškai, publika jam atsakinėjo, o aš neturėjau supratimo, kas vyksta“, – juokiasi dainininkė.
Daniela tikina, jog džiaugiasi galimybe sugrįžti į Lietuvą kartu su „Baltų vienybės turu“ ir itin nekantrauja susipažinti su mūsų šalies sostine.
„Vilniui turiu iškeltus labai didelius lūkesčius – kadangi grupė čia lankėsi ir grojo jau daugybę kartų, jie pripasakojo įvairiausių šaunių istorijų. Laukiu, kol pati galėsiu visa tai pamatyti ir patirti!“ – sako Daniela Mase.
Nuo susikūrimo 2007 metais „Very Cool People“ yra išleidusi 10 studijinių albumų, bendradarbiavo su daugybe žymių Latvijos atlikėjų ir išvystė su niekuo nesupainiojamą savo muzikos kryptį – virtuozišką muzikalumą, stiprią pučiamųjų liniją, netikėtas aranžuotes ir žinoma – gerą nuotaiką ir puikų humoro jausmą.
Per 18 metų savo muzikinės veiklos, grupė Lietuvoje turi subūrusi ir savo ištikimų klausytojų ratą, tačiau kaskart nustebina juos stilių įvairove, laisve scenoje ir neišsenkančia pozityvia energija.
Grupės pasirodymai įvyks rugsėjo 19 d. Vilniuje, klube „Jazz Cellar 11“ ir rugsėjo 20 d. Palangoje, klube „Vandenis“.