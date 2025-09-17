Šventiniuose šou „Ledo melodijos“ ant ledo stebins Europos čempionai, žiemos olimpinių žaidynių žvaigždės ir mylimi Lietuvos atlikėjai

Viename ryškiausių šventinių renginių šiemet pasirodys ledo šou „Ledo melodijos“ siela ir jo choreografas, net aštuonis kartus Lietuvos čempionu tapęs bei septynis kartus pasaulio čempionatuose dalyvavęs Aidas Reklys. Jis pirmasis Lietuvos istorijoje atliko vieną pavojingiausių elementų – salto ant ledo, kurį meistriškai pademonstruos ir gruodžio mėnesį vyksiančiuose renginiuose. A. Reklys taip pat aktyviai dirba treneriu bei yra išradęs treniruoklį „Power Twist“, kuris sėkmingai naudojamas daugiau nei 74 šalyse tiek profesionalių dailiojo čiuožimo sportininkų, tiek pradedančiųjų.
„Džiaugiuosi, kad pernai pirmą kartą vykęs ir sulaukęs daug puikių atsiliepimų ledo šou šiemet vėl suburs geriausius iš geriausiųjų. Tradiciškai prieš didžiąsias metų šventes mes kviesime žiūrovus į naują, dar įspūdingesnę kelionę po užburiantį dailiojo čiuožimo, gyvos muzikos, akrobatikos ir nepakartojamų šviesų bei lazerių pasaulį. Didžiuojuosi, kad šou „Ledo melodijos“ tapo kokybės sinonimu ir nenusileidžia kitose šalyse rodomiems ledo šou. Todėl jau po pirmojo renginio, vykusio praėjusį gruodį, sulaukiau skambučių iš dailiojo čiuožimo žvaigždžių, kurios iš kolegų sužinojo, kokio aukšto lygio šou yra kuriamas Lietuvoje, ir panoro prisijungti prie mūsų šiemet. Tai – didžiulis įvertinimas“, – sako A. Reklys.
Šiemet šou dalyvaus 2024 m. porų varžybose Europos čempionais tapę italai Lucrezia Beccari ir Matteo Guarise. Pora pasižymi ypatingu muzikos pajutimu, artistiškumu ir ryškiu emociniu ryšiu, kuris daro jų pasirodymus įsimintinus ir vertus aukso medalio.
Prie Europos čempionų prisijungs dukart Vengrijos čempionai Danijil Szemko ir Mariia Ignateva, kurie išsiskiria ypač aukštu meistriškumu, geru ritminiu tikslumu ir teatrališkumu. Jie yra nuolatiniai Europos čempionatų bei „Grand Prix“ varžybų dalyviai. Šiemet jų talentas spindės šventiniuose „Ledo melodijų“ renginiuose.
Lietuvos arenose ant ledo taip pat žengs dailiojo čiuožimo žvaigždė, Prancūzijos čempionas ir žiemos olimpinių žaidynių dalyvis Yannick Bonheur kartu su daugkartine Vokietijos čempione bei daugkartine Europos ir pasaulio čempionatų dalyve Annette Dytrt. Jų pasirodymai laužo gravitacijos dėsnius, o sudėtingi elementai nepalieka abejingų.
Dar viena dailiojo čiuožimo žvaigždė, atvyksianti į Lietuvą – septyniskart Lenkijos čempionė, daugkartinė pasaulio čempionatų dalyvė ir 2022 m. žiemos olimpinių žaidinių dalyvė Ekaterina Kurakova, kuri atstovaus Lenkijai ir 2026 m. Milano-Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse.
Žiūrovai išvys ir praėjusiais metais šou programoje puikiai pasirodžiusią Milaną Mozeiko, kuri šiuo metu tobulina savo meistriškumą Prancūzijoje, Amodio dailiojo čiuožimo akademijoje.
Ant ledo pasirodys ir ypatinga pora – Eric Radford ir Vanessa Bauer. E. Radford – daugkartinis žiemos olimpinių žaidynių, pasaulio, keturių kontinentų dailiojo čiuožimo čempionatų, Kanados čempionatų laimėtojas, o V. Bauer – tarptautiniu mastu pripažinta profesionali čiuožėja ir „Dancing on Ice“ žvaigždė. Kartu jie sukurs ant ledo įspūdingą reginį, kupiną elegancijos, emocijų ir meistriškumo.
Kvapą gniaužiančiais triukais kraują kaitins oro akrobatas bei dailiojo čiuožimo profesionalas iš Prancūzijos Thomas Rochelet, kurio biografija išties įspūdinga: jis dalyvavo garsiajame projekte „Holiday On Ice“, dirbo kartu su „Cirque du Soleil“ akrobatais, pasirodė specialiame šou Paryžiaus mados savaitėje.
Nuo pirmųjų šou akimirkų dinamišką ir įtraukiančią „Ledo melodijų“ atmosferą kurs publikos mylimų pramogų pasaulio profesionalų duetas – Audrius Giržadas ir Eglė Kernagytė-Dambrauskė.
„Mano sūnus ne vienerius metus žaidė ledo ritulį. Jau vien stebėti ledo ritulininkus – ką jie išdarinėja ant ledo – man yra beprotiškai gražu, o dailusis čiuožimas yra tai, į ką niekada nepavargsiu žiūrėti. O kai prie dailiojo čiuožimo meistrų prisijungs ir nuostabūs mūsų atlikėjai – tikiu, bus nepaprastai gražu. Tapti tokio projekto dalimi man didelis džiaugsmas. Mėgausiuosi kiekvienu pasirodymu ir tikrai raginu kiekvieną ateiti šiuo reginiu pasimėgauti kartu“, – sako televizijos, radijo laidų, renginių vedėja E. Kernagytė-Dambrauskė.
„Ledo melodijose“ čiuožėjai šoks skambant populiariausiems pasaulio muzikos hitams, kuriuos su gyva grupe atliks scenos žvaigždės. Vienas jų – dainininkas Linas Adomaitis, kuris jau daugiau nei 25 metus džiugina žiūrovus savo talentu, nuoširdumu ir nepakartojama atmosfera, pripildančia salę, vos nuskambėjus pirmiems jo dainų akordams.
„Kaip bežiūrėtum – ledas yra vanduo, o vanduo simbolizuoja galią, gylį ir plotį, kuriame muzika teka taip skaidriai, ir taip aiškiai. Nepaprastai džiaugiuosi, galėdamas būti šių „Ledo melodijų“ dalimi. Šiek tiek paradoksalu, bet ledas sušildys visas širdis, kurios pilnose arenose plaks vienu ritmu. Tai bus daugiau, nei renginys ir reginys“, – sako L. Adomaitis.
Savo galingu, išskirtiniu vokalu ledo šou praturtins ir Jeronimas Milius. Rokas yra jo tikroji meilė ir savastis, tačiau Jeronimo talentas toks platus ir viską aprėpiantis, kad jam paklūsta ir kiti muzikos žanrai. J. Milius kuria pagrindinius vaidmenis populiariausiuose miuzikluose, o šiemet atliks specialią programą „Ledo melodijose“, suteikdamas šou naujų prieskonių.
Prie vieno svarbiausių Lietuvoje šventinio laikotarpio šou taip pat prisijungs unikalaus balso savininkė Monika Marija. Atlikėja tapo muzikinio televizijos projekto „Lietuvos balsas“ nugalėtoja, ne kartą sublizgėjo nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje bei mokė ir įkvėpė jaunuosius talentus televizijos šou „Lietuvos balsas. Vaikai“. Monika Marija atliks pasaulinius hitus, čiuožiant ledo žvaigždėms ir tai bus nepamirštama meno ir sporto sintezė.
Įspūdingi ir kvapą gniaužiantys Europos, pasaulio bei olimpinių žaidynių dailiojo čiuožimo žvaigždžių pasirodymai, unikalūs specialiųjų efektų sprendimai ir magiška muzika – tik šou „Ledo melodijos“ jau gruodžio 9 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, gruodžio 10 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje ir gruodžio 11 d. Vilniaus „Twinsbet“ arenoje.