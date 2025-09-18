Grupės „Abudu“ dešimtmetis: nuo draugo tvarto iki didžiausio koncerto karjeroje

Trijų albumų istorija
„Akys žvyro pilnos“, „Gaisras“, „Vietos Pasauly!!“ – trys albumai, pažymėję skirtingus grupės etapus, taps jubiliejinio koncerto pagrindu. Kiekvienas jų liudija augimą: nuo jaunatviško maišto ir identiteto paieškų iki savos vietos pasauly atradimo.
„Per 10 metų sukaupėme labai daug istorijų, patirties ir spalvų. Jas ir sudėsime į tą vieną vakarą. Tiesa, dar diskutuojame, kiek valandų užtruksime“, – juokiasi grupės vokalistas Domantas Starkauskas.
Pasak jo, sausio 16 d. nuskambės ne tik geriausiai žinomi kūriniai, bet ir dainos, kurių scenoje „Abudu“ negrojo jau daugelį metų – o gal net niekada.
Nuo Šakių iki didžiosios scenos
„Abudu“ kelias – tai nuoseklus augimas, kupinas išskirtinių akimirkų: trys sausakimši koncertai legendiniame „Kablyje“, pasirodymas Botanikos sode, tapęs iki šiol grupės didžiausiu, ir neblėstanti kūrybinė energija, kuri juos veda tik pirmyn.
„Mūsų pradžia – Šakiuose. Ten gimė „Abudu“ draugystė, muzika ir estetika. Mus formavo Nemunas, aplinkiniai laukai, bendros svajonės, „, – pasakoja D. Starkauskas.
Domantas labai ryškiai prisimena ir pirmąjį koncertą: „Ruošėmės draugų festivaliui ir norėjome išbandyti save prieš publiką, taip surengėme savo pirmąjį koncertą draugo tvarte, kuris tuo metu mums atrodė yra arčiausiai scenos išplanavimo“, – juokiasi D. Starkauskas ir priduria, „Tiesa, jau tada žinojome, kad kažkada būsime pripažinti kaip geriausia Lietuvos roko grupe.“
Didžioji šventė sausį
Augant ambicijoms, „Abudu“ koncertai tampa vis kūrybiškesni ir labiau nenuspėjami. Pavyzdžiui, antrojo grupės albumo pristatymo renginys „Kablyje“ tapo vienu labiausiai chaotiškų ir anarchistinių pasirodymų vietos istorijoje. O štai trečiojo albumo pristatymas ten pat stebino maksimalia koncepcija – ant scenos netgi buvo perkeltas sodybos kambarys, kuriame buvo įrašytas trečiasis „Abudu“ albumas.
Ko tikėtis sausio 16 d. „Compensa“ koncertų salėje, Domantas neišduoda, bet prasitaria, kad apie koncerto idėją ir eigą mąsto ir tariasi jau kasdien.
„Atrodo, pastarasis dešimtmetis prabėgo akimirksniu, tačiau planų turime daug ir juos tęsime jau netrukus“, – priduria D. Starkauskas.
Šiandien prasidėjo pagrindinė bilietų į „Abudu“ koncertą sausio 16 d. „Compensa“ koncertų salėje prekyba.
10 ABUDU METŲ: