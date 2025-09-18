Lrytas Premium prenumerata tik
Iš Monikos Liu – nemaloni žinia: teko perkelti koncertą

2025 m. rugsėjo 18 d. 18:14
Lrytas.lt
Rugsėjo 19-ąją Palangoje turėjo įvykti ilgai lauktas dainininkės Monikos Liu koncertas. Visgi, pranešama, kad koncertas tą dieną neįvyks.
Kaip teigė pati Monika, koncertas bus perkeliamas į spalio 3 d.
Priimti tokį sprendimą privertė sveikatos problemos, su kuriomis susidūrė atlikėja.
Vėliau ji socialiniuose tinkluose nuramino gerbėjus, kurie jau nusipirko bilietus.
„Įsigyti bilietai galios, jų keisti nereikia. Jeigu netinka nauja renginio data, bilietus galite grąžinti susisiekus su bilietai.lt. Bilietų grąžinimo terminas yra iki rugsėjo 25 d. imtinai“, – rašė dainininkė.
Surengti nepamirštamą vakarą Monika pažadėjo restorane „Pineta“.
Kartu su ja pasirodys ir vienas ryškiausių Lietuvos džiazo pianistų – Dmitrijus Golovanovas.
Monika LiuKoncertasPalanga
