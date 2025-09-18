Iš Monikos Liu – nemaloni žinia: teko perkelti koncertą

Kaip teigė pati Monika, koncertas bus perkeliamas į spalio 3 d.
Priimti tokį sprendimą privertė sveikatos problemos, su kuriomis susidūrė atlikėja.
Vėliau ji socialiniuose tinkluose nuramino gerbėjus, kurie jau nusipirko bilietus.
„Įsigyti bilietai galios, jų keisti nereikia. Jeigu netinka nauja renginio data, bilietus galite grąžinti susisiekus su bilietai.lt. Bilietų grąžinimo terminas yra iki rugsėjo 25 d. imtinai“, – rašė dainininkė.
Surengti nepamirštamą vakarą Monika pažadėjo restorane „Pineta“.
Kartu su ja pasirodys ir vienas ryškiausių Lietuvos džiazo pianistų – Dmitrijus Golovanovas.
Monika LiuKoncertasPalanga
