Iš Robbie Williamso – liūdna žinia gerbėjams

2025 m. rugsėjo 18 d. 10:25
Lrytas.lt
Šią vasarą Lietuvoje koncertavęs dainininkas Robbie Williamsas pranešė liūdną žinią gerbėjams. Žvaigždė nusprendė atidėti ilgai laukto naujojo albumo išleidimą.
Naujasis R. Williamso albumas turėjo pasirodyti šių metų spalio 10-ąją, tačiau dabar paaiškėjo, kad jis pasirodys tik kitais metais, rašė „The Mirror“.
Albume, pavadinimu „BRITPOP“, turėtų suskambėti jo originalios dainos.
Po šios žinios gerbėjai ėmė spėlioti, kas iš tiesų nutiko.
Manoma, kad R. Williamsas su savo komanda tokį sprendimą priėmė dėl galimos konkurencijos su Taylor Swift, kurios naujas albumas pasirodys spalio 3 d. Tokiu atveju, galimai atsirastų rizika prarasti vietas topuose, nes nurungti šią atlikėją pavyksta retam.
Visgi iš atlikėjo komandos buvo paskelbtas oficialus pranešimas, kuriame nurodoma, kad albumo išleidimas pavėlintas dėl „grafikų nesuderinamumo“.
„Atsiprašome už nepatogumus, žadame, kad laukimas bus to vertas“, – rašoma pranešime.
