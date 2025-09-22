Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsMuzika

„Antologija“ išlaikė melomanų testą: po euforiją sukėlusios premjeros „Happyendless“ išleido albumą

2025 m. rugsėjo 22 d. 15:35
Po penkerių metų pertraukos grįžtanti grupė „Happyendless“ pristato vieną ambicingiausių savo darbų – albumą „Antologija“. Rugsėjo 22-ąją, simboliškai sutampančią su M. K. Čiurlionio gimimo diena, dvigubas albumas pasirodė visose skaitmeninėse platformose, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (1)
Šis išskirtinis garso tyrimas, apimantis kelis Lietuvos muzikos dešimtmečius, praėjusią savaitę buvo sėkmingai pristatytas gyvai Kauno šiuolaikinio miesto festivalyje „Audra“, o pirmasis kūrinys, pasiekiantis radijo stotis – nauja Alinos Orlovos dainos „Lijo“ sintezė.
Premjera „Audroje“: kontaktas su publika užmegztas
Albumo premjera praėjusį penktadienį įvyko istorinėje metalo gamykloje „Pergalė“ Kaune, kurios industrinė praeitis ir reivu pulsuojanti dabartis tapo tobulai kontrastinga drobe „Antologijai“ išbandyti.
Publiką įsupo elektroninės sintezatorių kilpos, kurių DNR – lietuviškos akademinės muzikos korifėjų kūryba, o antrąją albumo dalį kartu su Andriaus Kauklio ir Mariaus Narbučio duetu atliko Kamilė Tumelytė-Le Trix. Jos vokalas prodiuserių archeologiniams kasinėjimams suteikė naujų sluoksnių: „Foje“ kūrinys „Distancija“ virto film noir garso takeliu, o „Solo Ansamblio“ „Neturėjom dainos“ – siautulinga ode nakčiai.
Dvi „Antologijos“ dalys – juoda ir balta, architektūra ir dekonstrukcija
„Antologija“ – albumas smalsiam klausytojui, kuriame „Happyendless“ ardo laiko ir žanrų ribas. Albumas padalintas į dvi kontrastingas dalis – „BALTA“ ir „JUODA“, kurios griauna įprastas pertvaras tarp akademinės salės rimties ir kūną virpinančio klubinio garso.
„BALTA“ dalyje duetas veikia kaip architektai, transformuojantys Lietuvos akademinės muzikos avangardą. Čia Broniaus Kutavičiaus „Paskutinės pagonių apeigos“ virsta hipnotišku ritualu, M. K. Čiurlionio „Jūra“ atgimsta elektroninėje stichijoje, o Osvaldo Balakausko matematinė „Orgija“ įgauna naują, ritmišką pavidalą.
Tuo tarpu „JUODA“ pusėje „Happyendless“ tampa dekonstruktoriais, ieškančiais esmės visiems pažįstamuose kūriniuose.
Grupė Alinos Orlovos baladę „Lijo“ paverčia gaivališku himnu, o „EXEM“ elektroniką „Kuršiai“ – į gilią, pulsuojančią kelionę. Šalia jų – naujai perskaitytos „Hiperbolės“, „BA.“, Serumo ir kitų skirtingų kartų herojų dainos.
Pristatydami albumą, „Happyendless“ pabrėžia pagarbą originaliems kūrinių autoriams.
„Dėkojame kūrėjams, jų atstovams ir teisių paveldėtojams, patikėjusiems mums savo kūrinių DNR. Ačiū už leidimą ardyti ir iš naujo konstruoti, už pasitikėjimą ir atvirumą dialogui, peržengiančiam laiko ir žanrų ribas. Be šių idėjų nebūtų ir mūsų interpretacijų“, – sako grupės nariai.
Albumas „Antologija“ jau pasiekiamas visose pagrindinėse skaitmeninėse muzikos platformose. Rudenį planuojama išleisti ir dvigubą vinilo plokštelę.
Albumo leidybą iš dalies finansuoja LATGA ir AGATA.
Happyendlessnaujas albumas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.