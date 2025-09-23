Lrytas Premium prenumerata tik
Filmuojant D. Montvydo sceną sraigtasparnyje, anonso kūrėjams teko griebtis gudrybių

2025 m. rugsėjo 23 d. 11:02
Neseniai eteryje pasirodęs naujas M1 muzikos apdovanojimų anonsas dėmesį patraukia pirmiausia dėl jame dalyvaujančio būrio ryškiausių scenos žvaigždžių. Čia matome Justiną Jarutį, Gabrielių Vagelį, Petrą Geniušą, Rositą Čivilytę, Česlovą Gabalį, Marijų Adomaitį-Ten Walls, Donatą Montvydą. Anonsinio klipo režisierius Simas Lindešis pasakoja, kad klipe nuskambanti frazė „Čia nieko nebus paprastai“ puikiai atitinka ir tai, kas vyko filmavimų metu bei atskleidžia, kokių gudrybių teko imtis ruošiantis sraigtasparnio scenai.
Ne tik reklamų, bet ir muzikinių vaizdo klipų kūrimu užsiimantis S.Lindešis šypsosi paklaustas apie tai, ar sunku dirbti su Lietuvos garsenybėmis. Ypač, kai tiek daug jų tenka surinkti į vieną filmavimą.
„Dažnai tenka dirbti su atlikėjais ir tikrai su jais nėra sunku. Mane be galo žavi jų darbštumas. Tą mačiau ir šių filmavimų metu – buvo sukviesti tikri profesionalai, visuomet, ką bedarytų, darantys maksimaliai gerai. Nebuvo jokių įnorių, jokių problemų. Visi jie žinojo, ko ateina, ką turi daryti, todėl pavyko viskas, ką buvome suplanavę. Tiesą pasakius, tąkart galėjome nufilmuoti ir dar vieną klipą, kai pasiruošimo metu P.Geniušas ėmė netikėtai improvizuoti prie pianino, prie jo prisijungė J.Jarutis su būgnais, Č.Gabalis su gitara, vėliau įsitraukė ir likusieji. Tokiomis akimirkomis įvertini, su kokio lygio menininkais tenka garbė dirbti“, – apie filmavimų užkulisius pasakoja režisierius.
Tačiau tikrieji iššūkiai ELITAZ surinktos komandos laukė kitoje lokacijoje, kur filmuota D.Montvydo skridimo sraigtasparniu scena. Atvykus į aerodromą prie Trakų paaiškėjo, jog išpildyti plano techniškai bus neįmanoma dėl per mažos erdvės kabinoje – čia tiesiog šalia piloto ir Donato netilptų režisierius, operatorius, garso režisierius su visa įranga. Tad komandai teko skubiai šią problemą spręsti ir griebtis gudrybių. O žiūrovai to galutinėje klipo versijoje, greičiausiai, net nepastebėjo.
„Viskas vyko sudėtingai ir net kiek pavojingai. Pilotas užvedė sraigtasparnio variklius, sraigtas ėmė suktis. Teko kurti įspūdį, sustatyti blyksinčias šviesas taip, kad atrodytų, jog veiksmas vyksta ore. Dar reikia paminėti, kad ten mus užpuolė ir ėmė kandžioti būriai uodų, sąlygos tikrai buvo ekstremalios. Bet, man rodos, puikiai viskas pavyko. Iššūkių pasitaiko beveik visuose filmavimuose, bet tuo šis darbas ir įdomus – nėra kažkokios taisyklių knygelės, kaip suktis susidūrus su netikėtumais. Todėl kas kartą tenka suktis kūrybiškai“, – šypsosi S. Lindešis.
