Atlikėjas YEDIE pristato naują kūrinį „NOW“

„Po didžiųjų revoliucijų, kurios keičia vidinį ir išorinį pasaulį, ateina tyla, o joje daugybė klausimų ir nežinia.
Viskas atrodo taip nauja, kartais nejauku. Šiuo momentu veda tik tiesa prieš save. Ji ne visada maloni, tad lieka tik pasitikėti ir eiti pirmyn. Daryti. Dabar“, – dalinasi Edvinas Lukšys–YEDIE.
Daina „Now“ – išskiria būtent šį momentą, kai prasideda naujas etapas, kurio tu nežinai. Naujos būsenos, mintys, žmonės, veikimo principai.
Kai mažai lieka įprasto, daug naujo ir klausimus keliančio laiko. Tai scena, kurioje turi visas galimybes pristatyti save būtent tokiu, kokiu esi ar nori būti iš tikrųjų.
„Atvirumą pažadėjau sau ir auditorijai. Nuo pat pirmos dainos ėmiau dalintis istorija, kuri apima malonumus, klaidas ir nežinią. Visą paletę. Aplinkoje pakanka pasakų ir nebūtos tobulybės. Mano kūryba ir išraiška socialinėje erdvėje transliuoja gyvenimo tiesą“, – dalinasi YEDIE.
Pasak atlikėjo, daina „Now“ atspindi, koks dailus ir švelnus gali būti laikas, kai viduje kyla didžiausios dramos, daugybė klausimų ir baimė.