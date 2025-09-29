Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsMuzika

Atlikėjas YEDIE pristato naują kūrinį „NOW“

2025 m. rugsėjo 29 d. 12:27
Rudenį atlikėjas YEDIE sutinka pristatydamas naują dainą „NOW“. Po išgyvenimų, skambančių kaip tikra meilės revoliucija ir gebėjimo pasirinkti save kyla daugybė klausimų – kas aš ir kas dabar bus. Apie tai skamba šios eilutės, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (4)
„Po didžiųjų revoliucijų, kurios keičia vidinį ir išorinį pasaulį, ateina tyla, o joje daugybė klausimų ir nežinia.
Viskas atrodo taip nauja, kartais nejauku. Šiuo momentu veda tik tiesa prieš save. Ji ne visada maloni, tad lieka tik pasitikėti ir eiti pirmyn. Daryti. Dabar“, – dalinasi Edvinas Lukšys–YEDIE.
Daina „Now“ – išskiria būtent šį momentą, kai prasideda naujas etapas, kurio tu nežinai. Naujos būsenos, mintys, žmonės, veikimo principai.
Kai mažai lieka įprasto, daug naujo ir klausimus keliančio laiko. Tai scena, kurioje turi visas galimybes pristatyti save būtent tokiu, kokiu esi ar nori būti iš tikrųjų.
„Atvirumą pažadėjau sau ir auditorijai. Nuo pat pirmos dainos ėmiau dalintis istorija, kuri apima malonumus, klaidas ir nežinią. Visą paletę. Aplinkoje pakanka pasakų ir nebūtos tobulybės. Mano kūryba ir išraiška socialinėje erdvėje transliuoja gyvenimo tiesą“, – dalinasi YEDIE.
Pasak atlikėjo, daina „Now“ atspindi, koks dailus ir švelnus gali būti laikas, kai viduje kyla didžiausios dramos, daugybė klausimų ir baimė.
 
nauja daina

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.