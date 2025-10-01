Garsūs atlikėjai sujungė jėgas: kūrinys suskambo naujai

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
ŽmonėsMuzika

Garsūs atlikėjai sujungė jėgas: kūrinys suskambo naujai

2025 m. spalio 1 d. 13:33
Muzikinėje padangėje sužibo dar viena ryški žvaigždė, žadanti profesionalumo, kokybės, subtilumo ir skonio garantą. Ir kai atrodo, kad nieko naujo išgirsti bei pamatyti nebeįmanoma, naujas kolektyvas „Balsai“ priverčia nustebti, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (4)
Ansamblį sudaro ryškūs, charizmatiški, publikos simpatijas pelnę atlikėjai – Ieva Barbora Juozapaitytė, Gabrielė Lileikaitė-Pavilionė, Tomas Pavilionis ir Andrius Apšega.
Visi šie atlikėjai publikai puikiai pažįstami ne tik iš operų, bet ir iš įvairių muzikinių projektų bei festivalių scenų. Jie aktyviai koncertuoja solo ir įvairių ansamblių sudėtyse, yra pelnę gausybę apdovanojimų. Bendras keturių balsų – soprano, mecosoprano, tenoro ir baritono – skambesys suteikia muzikai ypatingų, sodrių ir turtingų sąskambių, paliečiančių klausytojų širdis.
„Balsai“ klausytojams dovanoja ypatingą staigmeną – pirmąjį bendrą darbą, dainą „Naktelė“. Ko gero, visiems gerai žinomas Tomo Leiburo ir Vytauto Kernagio kūrinys šįkart skamba naujai – papildytas netikėtų detalių, kurios suteikia kitoniškumo ir gaivaus energijos pliūpsnio. Atlikėjai ypatingą padėką skiria Žygimantui Kepeniui, kūrinį aranžavusiam, įrašiusiam garso takelį ir praturtinusiam jį subtiliu gitaros skambesiu.
„Šią dainą pasirinkome ne atsitiktinai – ji mums visiems sukelia daug įvairiausių jausmų, kuriuos, tikime, klausytojai pajus jau nuo pirmųjų akordų“, – sako dainininkas Tomas Pavilionis.
Elegantišką vaizdo klipą kūrė „Baltic Visuals“ komanda (Andrius Švitra ir Svajūnė Kasperavičiūtė). Filmavimas vyko Kaune, Mokslo saloje. Pasak atlikėjų, ši vieta juos užbūrė iš pirmo žvilgsnio ir tapo tikru įkvėpimo šaltiniu.
„Labai džiaugiamės, kad filmavome būtent čia – vaizdai užburia. Oras buvo tiesiog tobulas, o dirbdami su tokia komanda jautėmės labai laisvai, ramiai ir užtikrintai“, – dalijasi Ieva Barbora Juozapaitytė.
Šie talentingi muzikantai kupini energijos, idėjų ir pažada, kad netikėtumų bei staigmenų dar laukia daug.
„Norime žmonėms dovanoti džiaugsmą, savo šypsenas ir balsus. Tikime, kad ši daina palies ne vieną širdį“, – sako Gabrielė Lileikaitė-Pavilionė.
„Programa, kurią atliekame drauge, labai plati, tad staigmenų ir netikėtumų tikrai bus. Kviečiame sekti naujienas ir išgirsti jas pirmieji“, – priduria Andrius Apšega..
