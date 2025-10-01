Iš Gabrieliaus Vagelio – netikėta naujiena

Kaip sako pats atlikėjas, „Planetoje kitoje“ yra skirta kiekvienam mylinčiam, kiekvienam mylėjusiam ir kiekvienam mylėsiančiam žmogui.
„Ši daina pasakoja apie tai, kaip mes pajutę nuostabų nuostabų jausmą – meilę, atrodo, tarsi iškeliaujame kažkur aukščiau už Žemės ribų – į tą kitą planetą“, – sako G. Vagelis.
Vaizdo klipas šiam kūriniui buvo nufilmuotas bendradarbiaujant su „Humana Lietuva“ – didžiausiame Europoje įmonės rūšiavimo centre.
„Išties ši idėja apie kitą planetą „Humanos“ sandėlyje kilo mūsų vadybininkei Akvilei Juškaitei. Kai tik ji man apie tai papasakojo, aš supratau, kad tai būtų tiesiog ideali vieta filmavimui, nes ir pats labai mėgstu bei dažnai renkuosi antrinę madą, ir pati erdvė iš savęs tikrai yra tarsi kita planeta.
Esu be galo laimingas šiuo vaizdo klipu, kiekvieną kartą jį žiūrėdamas šypsausi. Labai tikiuosi, kad tokią pačią emociją pagaus ir žiūrovai. Dėkoju „Humanai“ ir Ivetai Jonikaitei, kad patikėjo šia idėja ir mus įsileido, taip pat aktorei Sonatai Visockaitei, kuri prisijungė prie mūsų paskutinę minutę ir įnešė tiek daug naujų gražių spalvų, ir, be abejo, mūsų puikiesiems režisieriams Arnui ir Karolinai Mažyliams, kurie per labai trumpą laiką padarė neįtikėtiną darbą. Labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę dirbti su tokiais talentingais žmonėmis“, – kalbėjo G. Vagelis.
Jau nuo rytojaus, spalio 2 d., G. Vagelis su savo grupe leidžiasi į didžiausią karjeroje turą „Kelionė“, kurio metu spalio ir lapkričio mėn. aplankys net 20 visos Lietuvos miestų ir miestelių. Koncertuose klausytojai galės išgirsti tiek naująjį kūrinį „Planetoje kitoje“, tiek ir didžiausius atlikėjo hitus, tokius kaip „Man moji“, „Lūpų saldumo“ ar „Jei leisi“.
Gabrielius VagelisDainaHumana
