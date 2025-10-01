Sasha Song pristato itin jausmingą SEL dainos „Aš žiūriu į Tave, Pasauli“ interpretaciją

Atradęs dainos pianino versiją „YouTube“, Sasha Song namuose, naudodamas tik mobilųjį telefoną, įrašė savo vokalą ir pasidalino juo „Instagram“. Įrašas netikėtai sulaukė daugybės teigiamų klausytojų reakcijų.
Pats Egidijus Dragūnas, pastebėjęs šį įrašą, palaikė jį simboliniu širdelės ženklu – tai atlikėjui buvo džiuginantis momentas.
Dabar, prabėgus keleriems metams, Sasha Song gali drąsiai teigti, jog yra išbridęs iš tamsaus laikotarpio – nevartoja alkoholio ir narkotikų bei išmokęs susigyventi su savo priklausomybe. Nelengvo gyvenimo etapo patirtis tapo pagrindu naujai dainos interpretacijai.
Oficialaus perdainavimo leidimą atlikėjas gavo tiesiai iš Egidijaus Dragūno, kartu sulaukdamas jo palaikymo žodžių. Daina simbolizuoja kelionę iš skausmo į šviesą ir suteikia galimybę beklausant patirti emocines aukštumas.
Jausmingai ir švelniai atliekamas, giliai išjaustas kūrinys leidžia klausytojui pasinerti į savo paties vidinį pasaulį. Atsiveria erdvė ilgesingoms mintims ir tyliam džiaugsmui, išlaisvinami prisiminimai, pakylėjama virš kasdienybės.
„Man ši daina – tai kelionė iš tamsos į šviesą, iš skausmo į džiaugsmą ir vidinę ramybę. Ją atlikdamas stengiausi išjausti gyvenimo trapumą ir stiprybę vienu metu, bent trumpam sustabdyti greičiau už vėją skriejantį laiką...
Džiaugiuosi turėjęs galimybę prisiliesti prie kūrinio, kuris jau yra tapęs Lietuvos muzikos istorijos dalimi“, – sako Sasha Song.
Nauja dainos versija jau pasiekiama visose skaitmeninėse muzikos platformose.